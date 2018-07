O Brasil fechou fevereiro com 152,3 milhões de celulares. Isso equivale a uma densidade de 80% da população. Quer dizer que oito em cada dez brasileiros têm celular? Dificilmente. Com a guerra de promoções entre as operadoras, torna-se cada vez mais comum os consumidores usarem dois ou mais chips, para com isso aproveitar as ofertas de diversas empresas e reduzir os gastos.

Essa tendência, que cresce no Brasil, é comum em outras partes do mundo. Em fevereiro, a Argentina tinha 119,2 celulares por 100 habitante. Como o total da população inclui bebês, pessoas que não conseguem falar no telefone ou que vivem em lugares sem cobertura, são muitos os usuários por lá com mais de um chip. Em 2008, a Rússia tinha 120 celulares por 100 habitante.

Renata Maria da Penha Maranhão, administradora de empresas, têm quatro chips: dois da Vivo (um pós-pago e outro pré-pago), um da Oi e um da Claro. “Gasto muito menos com esses chips”, diz Renata. A Vivo está com uma oferta no pré-pago em que o cliente fala um minuto e ganha 10 minutos de graça para ligar para outros celulares da Vivo. A Oi fez uma promoção quando lançou seu serviço em São Paulo em que dava minutos de graça em ligações para fixo e para outros celulares da Oi.

A advogada Juliana Maranhão da Silva, filha de Renata, têm três chips: dois da Vivo (um pré e um pós) e um da Oi. Para ligar para telefones fixos, por exemplo, só usa o da Oi. Ela usa o pré-pago da Vivo para telefonar para familiares e amigos que também são clientes da Vivo. “Quando tinha só o pós-pago, cheguei a gastar R$ 400 por mês”, afirma Juliana. Hoje, ela gasta R$ 60 no pós e cerca de R$ 10 em cada pré-pago.

