A venda de aparelhos celulares no Brasil vai somar 37,1 milhões este ano, segundo a consultoria The Yankee Group. O número representa um crescimento de 21% sobre 2005. A tecnologia GSM, usada hoje por todas as operadoras menos a Vivo, deve ficar com 75% do total e o CDMA, adotado pela Vivo, com 21%. Para o ano que vem, a previsão de crescimento é de 5%.