[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/4wq_EH6t-cI” width=”425″ height=”355″ wmode=”transparent” /]

O professor João Antonio Zuffo lança hoje (3/4) o livro Flagrantes da vida no futuro (Saraiva), a partir das 19h, na Livraria Saraiva do Shopping Eldorado, Av. Rebouças, 3.970 – Pinheiros, em São Paulo. É um livro de ficção científica, que mostra qual será o impacto da evolução tecnológica na vida das pessoas daqui a 30 anos. Acima, uma entrevista com o professor Zuffo, fundador e coordenador geral do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI), da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

Duração: 05:19