A WNews fez um vídeo em português com uma avaliação do iPhone, da Apple. Dois pontos fracos, segundo o teste, são a câmera, de 2 megapixels e que não grava vídeo, e a ausência de conexão em terceira geração (3G).

A maioria dos consumidores, no entanto, é atraída pelo design interessante e pela tela sensível ao toque, sem se preocupar com a capacidade da câmera ou a velocidade de comunicação. No Brasil, ainda não existe 3G. A americana AT&T tem exclusividade no lançamento.