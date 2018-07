O site da Technology Review traz um vídeo de sete minutos (em inglês) sobre o laptop de US$ 100, proposto pela associação sem fins lucrativos Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês). Traz entrevistas com os criadores do projeto, os professores Nicholas Negroponte, Seymour Papert e Walter Bender.

Negroponte, que esteve no Brasil semana passada, critica no vídeo o conceito de ensino de informática, que prepara as pessoas para usarem programas como PowerPoint e Excel. “As crianças não precisam aprender PowerPoint, precisam aprender a aprender”, diz o presidente da OLPC.

Ele defende um processo interativo de aprendizado, acrescentando que ensinar não é despejar informações sobre o aluno, como quem “enche um ganso de comida para fazer foie gras”. O professor ressalta que o OLPC não é um projeto de tecnologia, mas de educação. A proposta é oferecer computadores portáteis de baixo custo para estudantes de países em desenvolvimento.