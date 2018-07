O sucesso do videogame Wii, com seu controle sensível a movimentos, trouxe à tona uma discussão sobre se jogos eletrônicos podem ser exercício. Com isso, equipamentos que combinam videogame e equipamentos de ginástica começam a ganhar evidência e chegar ao mercado brasileiro, para as academias e para as residências. “Essa é uma grande tendência do mercado mundial”, afirma Waldyr Soares, presidente da Fitness Brasil.

Ele participou do evento IHRSA 2008, em San Diego, e esse tipo de equipamento teve um grande destaque. “Uma das empresas, a Xergames, apresentou um programa completo de atividades físicas baseadas em jogos”, disse Soares. O principal equipamento da Xergames se chama Sport Wall (foto), um painel com alvos luminosos e equipados com sensores, marcadores de tempos e de pontos. Pode ser usado em jogos com bola, como futebol, vôlei e tênis.

“É uma parede com microprocessador, que estimula os instintos e habilidades humanas”, diz Vagner Castilho, representante da Xergames no Brasil. “No futebol, por exemplo, o usuário pode driblar cones e chutar a bola na direção do equipamento. Se ele acerta o alvo, aumenta a pontuação.”

Mais informações no Estado de hoje, 20/4 (“Jogo e atividade física, de uma só vez“, p. B17).