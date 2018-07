O vice-presidente e “evangelista” do Google, Vinton Cerf, que visita o Brasil, é considerado um dos pais da internet. Ao lado de Bob Kahn, criou o TCP/IP, protocolo que permite a computadores e redes diferentes trocarem informações. Hoje, trabalha num projeto de internet interplanetária, para ligar Terra, Lua e Marte.

Cerf, aficionado por ficção científica, trabalhou como consultor técnico do seriado “Terra: Conflito Final”, de Gene Roddenberry, criador de “Jornada nas Estrelas”, e fez uma participação especial em maio de 1998. Ele também apareceu no programa “Nextwave”, com Leonard Nimoy, o ator que fazia o meio alienígena sr. Spock.