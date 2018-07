Nunca houve tanta informação disponível. Deixamos rastros digitais do que fazemos na internet e, graças aos celulares inteligentes, também do que fazemos fora dela. A capacidade de analisar um volume cada vez maior de dados tem entusiasmado empresas, que se tornam capazes de traçar perfis mais precisos de cada consumidor e de fazer ofertas mais certeiras de produtos e serviços.

Mas as pessoas estão confortáveis com isso? Existe uma frase muito repetida quando se discute marketing digital: “se você não paga por um produto, você é o produto”. Isso significa que, quando alguém usa gratuitamente uma rede social ou um serviço de busca, oferece em troca do serviço suas informações, e com isso pode ser vendido a um anunciante.

O modelo não é novo. A TV aberta e o rádio, por exemplo, sempre funcionaram assim, com a venda de audiência. A diferença é que as empresas de internet têm informações personalizadas de cada um de nós, e não existe muito controle do que é feito com esses dados.

Uma

Todo mundo já teve uma amostra, ainda que rudimentar, do que é essa coleta de informações. É só visitar a página de um produto num site de comércio eletrônico que ele começa a pipocar em anúncios em várias das páginas visitadas depois. Essa prática, conhecida por “retargeting”, ainda é pouco inteligente, pois continua a mostrar até mesmo o produto que já foi comprado. Existem formas mais efetivas, que levam em conta informações de mais longo prazo sobre interesses e hábitos de consumo de cada um.

Alguns aplicativos de celular parecem inofensivos, mas escondem seu objetivo verdadeiro que é coletar informações. Você baixa um aplicativo simples de lanterna ou calculadora, e não repara que, na instalação, ele pede permissão para acessar muitos dados, como localização, navegação na internet e agenda de contatos. Na verdade, o software é um espião, e opera legalmente porque foi autorizado a espionar.

As pessoas precisam ter mais controle sobre o que acontece com suas informações. O Ministério da Justiça tem uma consulta pública em andamento para elaborar o anteprojeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais, que vai até 5 de julho.

É importante ficar atento, para pagar com informações pessoais apenas serviços que realmente valham a pena.

Cotas

Está marcado para quinta-feira o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra as cotas de conteúdo nacional na TV paga. Os Democratas protocolaram a ação no Supremo Tribunal Federal (STF) ainda em 2011. Num outro processo, a Sky conseguiu que a Justiça Federal de São Paulo suspendesse as cotas, considerando-as intervenção excessiva do governo numa atividade privada. Para Luiz Eduardo Baptista, presidente da Sky, “as cotas quintuplicaram o preço do conteúdo nacional e não melhoraram a qualidade”.

Fundação

No livro Os segredos do Vale do Silício (HSM), Deborah Perry Piscione aponta como marco inicial do polo de tecnologia a criação da Federal Telegraph Company, em 1909. A indústria eletrônica existe há mais de 100 anos no Vale do Silício, e esse é um dos motivos do sucesso da região.

