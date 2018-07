O escritor americano William Gibson inventou o termo ciberespaço em 1982, para se referir ao ambiente virtual criado pelas redes de computadores. Dois anos depois, publicou seu romance de estréia, Neuromancer, que influenciou a trilogia Matrix e se tornou o trabalho mais conhecido do subgênero da ficção científica chamado cyberpunk.

Com Reconhecimento de Padrões (2003), Gibson deixou de escrever sobre o futuro. Na década de 1980, ele disse: “O futuro já está aqui; só não está bem distribuído”. Numa entrevista (em inglês) publicada ontem (6/9) pelo Washington Post, o escritor revisitou o conceito de ciberespaço:

“Quando escrevi Neuromancer, quase 25 anos atrás, o ciberespaço estava lá, e nós estávamos aqui. Em 2007, o que não nos importamos mais em chamar de ciberespaço está aqui, e aqueles momentos sem conectividade, cada vez mais raros, estão lá. E aí está a diferença. Não houve um amanhecer tingido de vermelho em que nos levantamos, olhamos pela janela e dissemos: ‘Oh meu Deus, tudo é ciberespaço agora’.”

Ele lançou um livro este ano, chamado Spook Country (Putnam).

Foto: Gibson no documentário No Maps For These Territories (2000).