O Instituto de Pesquisas Eldorado e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desenvolveram um protótipo de WiMax que funciona em freqüência menor que 1 GHz. As versões padronizadas da tecnologia funcionam nas faixas de 2,5 GHz e 3,5 GHz. Os pesquisadores propõem que a tecnologia de banda larga sem fio seja usada no canal de UHF, que fica abaixo de 1 GHz, para o canal de retorno da TV digital. O canal de retorno leva informações da casa do telespectador para a emissora (ou a internet).

Durante o evento Futurecom, o Eldorado mostrou um computador ligado a uma antena comum de UHF, para comunicação de dados. “Vamos lutar para que o WiMax 700 (como foi batizado o sistema) seja reconhecido como padrão”, disse Paulo Ivo (foto), gerente-executivo de Desenvolvimento de Negócios do Instituto Eldorado.

O Eldorado também preparando um piloto de cidade digital com o WiMax 700. “Esperamos conseguir de R$ 300 mil a R$ 500 mil do Ministério das Comunicações e do Ministério de Ciência e Tecnologia para o piloto”, afirmou Ivo.

Mais informações no Estado de hoje, 8/10 (“Brasil desenvolve WiMax para usar com TV digital“, p. L13).