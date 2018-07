A versão Media Center do Windows XP nunca foi lançada no Brasil. Com o lançamento do Windows Vista, que deve chegar aos consumidores finais em 30 de janeiro, o recurso estará finalmente disponível no País. “O mercado ainda não estava muito preparado”, afirmou Alexandre Leite (foto), gerente da Microsoft.

O software transforma o computador em um centro de entreteninento, que pode ser ligado à televisão e ao aparelho de som. O videogame Xbox 360 consegue puxar filmes digitais do computador com Media Player para serem exibidos na televisão. Ontem (28/11), a Microsoft lançou o Windows Vista, o Office 2007 e o novo Exchange para clientes corporativos.

Mais informações no Estado de hoje (“Microsoft lança novo Windows. Por enquanto para empresas“, p. B14).