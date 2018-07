Demorou para chegar por aqui. A taiwanesa HTC anunciou ontem o lançamento do HTC Ultimate (foto), primeiro aparelho com sistema operacional Windows Phone do mercado brasileiro. Lá fora, smartphones com o Windows Phone 7 estão no mercado desde outubro do ano passado. O modelo que chega ao Brasil traz a versão 7.5, que antes era chamada de Mango.

“O Brasil é extremamente estratégico para nós”, disse Lee Itner, vice-presidente da HTC América Latina. O aparelho será vendido inicialmente pela Vivo, a R$ 1.799 no pré-pago. A empresa não tem previsão de fabricar o HTC Ultimate localmente. Com tela de 4,7 polegadas, o aparelho tem processador de 1,5 GHz, memória de 16 gigabytes e câmera de 8 megapixels. “É a maior tela do mercado”, afirmou.

Não será fácil a briga da Microsoft no mercado de smartphones. Apesar de ter recebido boas avaliações, o sistema não tem conseguido ganhar espaço. Segundo a consultoria Gartner, o sistema operacional da empresa ficou com somente 1,6% do mercado mundial de smartphones no segundo trimestre. O Android, do Google, teve uma fatia de 43,4% e o iPhone, de 18,2%.

Há algumas semanas, Jean-Philippe Courtois, presidente da Microsoft International, disse ao Estado que o mercado brasileiro é importante para o crescimento do Windows Phone. “Atualmente, somos o azarão do mercado”, afirmou. “Uma coisa boa de começar de uma posição baixa é que a única direção que você pode ir é para cima.”

A situação pode começar a mudar com o lançamento dos primeiros modelos de Windows Phone, da Nokia, maior fabricante de celulares do mundo. Eles devem ser apresentados durante o evento Nokia World, que acontece a partir da próxima quarta-feira, em Londres. Diante da dificuldade de competir com o iPhone e o Android, a Nokia decidiu abandonar seu sistema operacional Symbian e adotar o Windows Phone.

Interface

O Windows Phone tem uma interface diferente dos concorrentes, em que a tela é dividida em quadrados que podem ser configurados pelo usuário, tendo acesso a informações sem precisar abrir os aplicativos.

“Estamos entusiasmados com a chegada do Windows Phone 7.5”, disse Cristina Palmaka, diretora de Canais de Consumo da Microsoft Brasil. Segundo ela, já existem mais de 30 mil aplicativos desenvolvidos para o Windows Phone no mundo. Pode parecer bastante, mas eles ainda estão bem atrás da concorrência. O Android Market e a App Store, da Apple, têm mais de 500 mil aplicativos cada.

Presença

A HTC esteve bastante presente no mercado brasileiro há alguns anos, com ênfase em celulares para empresas. Ela chegou até a ter fabricação local, terceirizada para a Celestica, que acabou deixando o País.

O lançamento do HTC Ultimate pode ser visto como uma retomada para a empresa. “Agora estamos extremamente interessados no mercado consumidor”, disse Ittner, da HTC. “Não somos mais somente voltados ao mercado corporativo.”

A estratégia da empresa é lançar aparelhos com Android e com Windows Phone. “Acreditamos na diversidade do mercado”, disse o vice-presidente da HTC, que fica no escritório em Miami. “Estamos montando uma nova equipe para o Brasil.” Segundo a Gartner, a HTC foi a sétima maior fabricante de celulares no trimestre passado, com 2,6% do mercado.

