A Microsoft, maior empresa de software do mundo, lançou ontem a nova versão do Windows Mobile, seu sistema operacional para celulares, e uma loja de aplicativos, chamada Windows Marketplace for Mobile. Os lançamentos marcam uma nova estratégia da empresa para o mercado de aparelhos móveis, com um apelo maior ao consumidor final, para enfrentar competidores como o iPhone, da Apple; o Android, do Google; e o BlackBerry, da RIM. Os celulares com o Windows Mobile 6.5 passaram a ser chamados, pela empresa, de Windows phones.

“Este lançamento é um passo importante na integração das nossas plataformas”, afirmou Michel Levy, presidente da Microsoft Brasil. As versões anteriores do Windows Mobile já ofereciam integração com aplicativos da companhia, como o Exchange, de correio eletrônico. A versão 6.5, lançada ontem, oferece integração com serviços online, como o My Phone, que faz cópias de segurança dos dados do celular e permite compartilhar informações via internet.

A TIM foi escolhida como parceira da Microsoft para o lançamento, e terá exclusividade, durante a campanha de lançamento, na venda dos três aparelhos que chegam ao País, a partir de novembro. Os aparelhos são: Samsung Omnia II, LG GW550 e HTC Touch2 (foto). “Os preços serão de R$ 1,2 mil a R$ 2 mil, nos planos pré-pagos”, afirmou Rogério Takayanagi, diretor de Marketing da TIM Brasil. A Microsoft espera que, até o fim do ano, haja mais de 30 modelos de Windows phone no mercado mundial.

Mais informações no Estado de hoje (“Microsoft lança novo sistema para celulares“, p. B14).