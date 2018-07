O governo do Peru e a One Laptop Per Child (OLPC), organização sem fins lucrativos criada pelo professor Nicholas Negroponte, anunciaram hoje (15/9) o primeiro piloto do XO, laptop educacional de baixo custo, com o Windows XP, da Microsoft. As experiências anteriores com a máquina pelo mundo usaram o sistema operacional Sugar, uma distribuição de Linux criada especialmente para o XO.

Via Gizmodo (em inglês).