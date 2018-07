A Economist (em inglês) comenta a proposta de compra do Yahoo pela Microsoft. Ela revela, segundo a revista, três coisas:

“A condição do Yahoo de retardatário que parecia a caminho de herdar a internet, mas não conseguiu acompanhar os tempos de mudança tecnológica, foi consolidada. A Microsoft, que nunca fez uma aquisição com escala parecida com essa, acabou na prática assumindo que não pode competir com o Google sozinha; sua oferta torna evidente sua própria fraqueza tanto quanto a do Yahoo. Enquanto isso, as objeções do Google à aquisição com argumentos antitruste – mesmo que a combinação da Microsoft com o Yahoo ainda fique bem atrás em buscas e publicidade na internet – mostra que a empresa não conseguiu entender que ela, e não a Microsoft, é considerada hoje o Golias da indústria.”