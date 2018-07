Lawrence Lessig (foto), professor de Direito da Universidade de Stanford, fez uma distinção em seu blog entre sites que permitem compartilhamento de conteúdo pelos usuários.

Segundo ele, alguns possibilitam compartilhamento real, como o Flickr, e outros oferecem um compartilhamento falso, como o YouTube, onde não há a opção de download dos vídeos:

“O YouTube dá aos usuários códigos muito interessantes para ’embutir’ conteúdo em outros sites, ou para efetivamente incluir links de conteúdo em outros sites. Mas nunca o sistema possibilita uma maneira fácil de baixar de verdade o que outra pessoa enviou ao site. É claro, muitos começaram a desenvolver instrumentos para tirar o conteúdo do YouTube (No Mac, tenho usado o TubeSock para fazer isso). Mas essa funcionalidade — essencial ao compartilhamento real — não foi incluída no sistema.”