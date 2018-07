John Lima (foto) é um empreendedor brasileiro que alcançou sucesso no Vale do Silício, coração da indústria de tecnologia americana. Em 2006, ele e seu sócio Daniel Dalarossa venderam a Cyclades, fabricante de equipamentos de redes, para a americana Avocent, por US$ 90 milhões. Agora, ele volta com uma rede social de autoajuda, chamada YuBliss. O serviço será lançado primeiro no Brasil, na semana que vem.

“No Brasil, eu tenho um pouco mais de infraestrutura, um pouco mais de apoio”, afirmou John Lima (na verdade, o primeiro nome é João, mas ele mudou porque os estrangeiros tinham dificuldade de pronunciar). “Com a experiência do Orkut, o Brasil por algum motivo tem uma motivação maior para adotar redes sociais e eu quis começar a fazer o teste por aí.” A empresa de Lima, que se chama Coffee Bean Technology, tem sede em Pleasanton, nos Estados Unidos, mas o desenvolvimento do site foi feito no Brasil.

O objetivo do site é fazer as pessoas contarem suas histórias, e aprenderem com as histórias de outras pessoas, relacionando-as a mitos modernos, como o mito do consumismo e o mito do progresso tecnológico. A ideia surgiu a partir do contato de Lima com o trabalho do escritor americano Joseph Campbell, que publicou O Poder do Mito e também serviu de inspiração para George Lucas na série de filmes Guerra nas Estrelas. Para atualizar as ideias do escritor, Lima contou com a ajuda do estudioso Sam Keen, autor de vários livros sobre mitos.

“Estamos entrando numa segunda fase das redes sociais”, disse Lima. “Agora, as pessoas vão participar de redes sociais especializadas, que têm um objetivo.” O YuBliss já está disponível em português e em inglês e, em breve, deve ser traduzido para outras línguas, como o espanhol. No lugar rede de autoajuda, o empresário prefere chamar, em português, o serviço de rede de autoconhecimento.

