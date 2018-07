Primeiro dia do ano, o começo de uma nova década. Em um dia de poucas notícias, as redes sociais foram dominadas pelos comentários sobre as cerimônias de posse dos governadores e de Dilma Rousseff. Na imagem abaixo, o gráfico das palavras mais usadas pela nova presidente em seu discurso na Câmara do Senado. Clique aqui para ver a comparação feita pelo blog Gabi e Groc entre ele e as falas inaugurais de todos os presidentes – desde Deodoro da Fonseca.

Trending topic do dia: #possedilma, que ficou em primeiro lugar entre os termos mais falados no Brasil durante quase todo o dia. Vários outros termos relacionados à posse da presidente também figuram no top 10, entre eles “Marcela Temer“, esposa do vice-presidente Michel Temer que gerou muitos comentários relacionados à sua idade e sua beleza. Até o apresentador Galvão Bueno, que não estava presente na cerimônia, nem participando da cobertura, entrou no falatório pela hashtag #galvaonaposse. A revista Veja montou um infográfico que acompanha o fluxo de tweets que falam sobre Dilma, Lula e Brasil.

Efeméride do dia: Há onze anos, na virada para o ano 2000, o mundo temeu o bug do milênio. Os computadores que usavam um sistema numérico de dois dígitos poderiam ter problemas quando o calendário mudasse a data para “00”. O medo era que os sistemas entendessem que o ano era o de 1900 e que isso causasse confusão em bases de dados. Por exemplo, o sistema bancário poderia te cobrar uma conta que estava com 100 anos de atraso.

Bug do milênio do dia: Parece que o problema com a troca de datas não foi completamente superado. O jornal El País noticiou que usuários de iPhone reclamaram que o despertador de seus celulares não tocou, possivelmente por algum problema relacionado à virada de ano.

Foto: reprodução All Things Digital

Promessa de tendência para o ano novo do dia: Liz Gannes, do site All Things Digital, acredita que ter várias identidades online é algo que se tornará cada vez mais comum no mundo digital. Para ela, cada vez mais quem usa a internet prioriza e escolhe o que postar em cada rede social, blog ou qualquer outra das várias opções de plataforma disponíveis. Isso cria uma distinção entre um perfil online privado, como notícias sobre a vida particular, e outro mais público, com compartilhamento de conteúdos.

Lista do dia: O Mashable divulgou uma lista com 40 aplicativos e ferramentas de mídias digitais que fizeram sucesso em 2010 e outros que podem estourar em 2011.

Montagem com um meme do dia: Para dar boas vindas ao ano novo, o Forever Alone fez sua ceia em uma imagem postada pelo 9GAG.