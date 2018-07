Dia da mentira. Como habitual, a internet se encheu de brincadeiras, histórias falsas, serviços-pegadinha. O Google, também como habitual, liderou o lançamento de novidades que parecem geniais, mas são apenas para enganar os desavisados – teve Gmail comandado por movimentos, busca em Comic Sans, YouTube retrô, vaga de emprego para ‘autocompletador’… Em seu blog, David Pogue reuniu as melhores brincadeiras que as empresas de internet fizeram neste primeiro de abril.

O Cool Infographic também fez sua coletânea de piadas de 2011, mas a organizou em um infográfico. Clique na imagem para ampliá-la.

Fico imaginando se alguém tentou usar o Gmail com esses “gestos intuitivos”…

Aniversário do dia: Há sete anos, o Google lançava um novo serviço. E não era brincadeira. Era o Gmail, que surgiu para mudar a história dos serviços de e-mail.

O retorno das cinzas do dia: Depois de sofrer uma desmobilização, o Partido Pirata do Brasil está se reestruturando e quer se institucionalizar para concorrer a um cargo nas eleições municipais, em 2012. A mudança começou a partir do novo site e, agora, acontece nos Estados, que contam com articulações próprias.

O ataque hacker do dia: A mensagem “Bolsonaro para presidente do Brasil. O objetivo destas minorias gays e representantes dos direitos humanos é acabar com sua liberdade de expressão” surgiu no site oficial da cantora Preta Gil na madrugada desta sexta. Ontem, um grupo de hackers autodenominado “Command Tribulation” tirou o site do ar e escreveu “Site hackeado. Abaixo a lei da homofobia. Abaixo a PL 122”. A polêmica diz respeito a uma entrevista que o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) deu ao CQC, no dia 28, em que falou sobre os direitos dos gays e, questionado pela cantora sobre como reagiria caso o filho namorasse uma mulher negra, afirmou que não discutiria “promiscuidade”.

O sinal amarelo do dia: O Twitter está alertando os usuários do popular software de mensagem UberSocial de que suas mensagens diretas (DMs) podem não ser privadas. Usuários de aparelhos BlackBerry, iPhone e Android são afetados. As duas empresas estão trabalhando para que o aplicativo volte a atender à política de privacidade do site. Mas, enquanto isso, o alerta: “por favor, esteja ciente desta vulnerabilidade”.

A integração Orkut-Facebook do dia: Tem álbuns incríveis de fotos no Orkut e tem pena de abandoná-los ou preguiça de transferí-los para o Facebook? O curitibano Rafael Zanoni criou um aplicativo que resolve esse problema. O Migrakut é um aplicativo para Facebook que copia álbuns inteiros do Orkut, incluindo as legendas.

Processo contra o Facebook do dia: O ativista americano Larry Klayman está processando o Facebook e Mark Zuckerberg em US$ 1 bilhão com a acusação que a rede social não tirou a página anti-Israel do ar rápido o suficiente.

Novidade no Facebook do dia: Perfils pessoais podem ser convertidos em páginas oficiais. Com uma ferramenta lançada pelo próprio Facebook, todos os amigos são transformados em pessoas que curtiram a página.