Cinco dias depois de ter sido preso em sua casa na Escócia, o jovem de 18 anos que supostamente seria o hacker conhecido na web como Topiary, porta-voz do grupo LulzSec, pagou fiança à polícia britânica e foi liberado, com a condição de que não usaria mais a internet. Em seu depoimento, Topiary afirmou que armazenava dados pessoais de mais de 75 mil pessoas nos 16 computadores que mantinha em casa.

Motivo de desemprego do dia. Foi anunciado nesta segunda-feira que a Foxconn, empresa que fabrica diversos aparelhos de empresas como Apple e Sony, irá fabricar 1 mihão de robôs para substituir empregados em suas fábricas. A companhia já conta, hoje, com 10 mil robôs e 1,2 milhão de funcionários. A ideia é que, até o final de 2014, 50% da produção seja mecanizada.

Episódio da guerra de patentes do dia. A Samsung concordou em suspender as vendas de seu modelo mais recente de tablet, o Galaxy Tab 10.1, na Austrália. A decisão veio depois de um acordo com Apple, que acusa a rival de violar patentes do iPad e do iPhone em seus aparelhos Android. Até que uma decisão judicial seja emitida, os tablets não ficam nas prateleiras das lojas.

Anúncio de sucesso do Android do dia. Os aparelhos com o sistema operacional do Google já representam quase metade do mercado global de smartphones. Nos 56 países pesquisados pela consultoria Canalys, a plataforma é líder em 35, alcançando uma participação de mercado de 48%. A Apple ficou em segundo lugar, com 19% das vendas de smartphones.

Superação do dia. No Reino Unido, o Chrome, do Google, superou o Mozilla Firefox e se tornou o segundo navegador mais utilizado no país, atrás apenas do Internet Explorer, da Microsoft.

Grande investimento do dia. O Twitter confirmou que recebeu um “financiamento significativo” do grupo de investimentos russo Digital Sky Technologies. Em uma semana, o site já conseguiu US$1,15 bilhões em rodadas de financiamento.

Compra-que-o-Google-fez-já-que-não-conseguiu-comprar-o-Groupon do dia. A gigante californiana comprou o agregador de compras coletivas The Dealmap, ampliando sua atuação no mercado – prometidamente lucrativo – de ofertas localizadas.

Infográfico do dia. O mercado de games mobile em números. Clique na imagem para ampliá-la.