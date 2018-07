A notícia desta sexta foi a queda do ditador egípcio Hosni Mubarak, que deixou o poder após 18 dias de protestos populares. O mundo parou para acompanhar a transmissão – destaque para o streaming da tv árabe Al Jazeera, que arrepiou o mundo ao exibir repórteres visivelmente emocionados com a revolução.

TT do dia 1: O fato, claro, foi trending topic no Twitter – pessoas de várias partes do mundo twittaram Congrats Egypt em comemoração à revolução.

O vídeo mostra a repercussão no Twitter, no mundo, das últimas 24 horas de poder de Mubarak no poder:

TT do dia 2: Mas outros parabéns também chamaram a atenção: ParabénsMarizeteSantana. Quem é Marizete Santana? É a mãe do ídolo sertanejo pop Lucas Santana. É, a mãe dele fez aniversário e os fã-clubes do popstar brasileiro emplacaram um TT para ela. Detalhe: o TT foi emplacado antes mesmo que o próprio ídolo tenha twittado.

Anúncio do dia: a sexta-feira também marcou o início de uma guerra no mundo da tecnologia. A Microsoft se aliou à Nokia para combater a liderança da Apple e do Google no mercado de smartphones. Agora, o Symbian – que já ocupou o topo do mercado – foi finalmente aposentado. A Nokia adotatá de uma vez o Windows Phone. O mercado, porém, não reagiu bem – as ações da empresa caíram 14% na bolsa de Helsinque, na Finlândia.



O CEO da Nokia, Stephen Elop (à esq.), ao lado do presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer (à dir.), durante a apresentação da parceria nesta sexta em Londres. FOTO: Daniel Deme/EFE

Googleokê do dia: eles continuam emplacando sucessos. Nesta sexta, a nova música emplacada pelo site que transforma a voz do traduzor em cantora foi Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. Difícil é aguentar os nove minutos – como disse um comentarista, “parece uma reportagem do Fantástico”.

Faroeste Caboclo 1 by googleoke

Revelação da NASA do dia: a Agência Espacial americana divulgou fotos das nebulosas América do Norte e Pelicano que revelaram estrelas nunca antes vistas pelo homem. As imagens foram capturadas pelo telescópio espacial Spitzes, na Califórnia. Vale a pena passear por elas: