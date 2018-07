Depois da tão esperada renúncia de Hosni Mubarak da presidência do Egito, o Conselho Supremo das Forças Armadas do país – para quem o poder foi entregue – reafirmou seu compromisso de realizar a transição para um governo civil eleito democraticamente.

No mundo da tecnologia, o sábado passou sem notícias quentes, mas teve boas reportagens que indicam as tendências para o futuro da internet e dos eletrônicos.

A lista de razões do dia: O TechCrunch fez uma relação de 10 razões para se comprar um tablet. Entre elas estão: esses aparelhos são ótimos e-readers, são bons para viajar e são mais baratos que um laptop novo (e melhores que um velho). A lista também conta com cinco motivos para não se comprar um. Exemplo: em poucos meses vai aparecer um tablet melhor.

As previsões do dia: O Mashable publicou um artigo com quatro previsões sobre o mercado de serviços móveis que podem afetar pequenas empresas. Pagamento via celular, localização, sites que rodem em aparelhos móveis e aplicativos personalizado estão entre as apostas para o pequeno empreendedor que não quiser ficar para trás.

Os números da internet brasileira do dia: Segundo novo relatório da comScore, o Brasil já é o oitavo país com o maior número de habitantes conectados à internet, com 40 milhões de pessoas conectadas na rede. Cerca de 63% dos usuários de internet do Brasil possuem entre 15 e 35 anos – no resto do mundo esse percentual cai para 53% do total.

O mapa colaborativo do dia: Um aplicativo de Android transforma o smartphone em uma espécie de sonda e permite que o usuário meça a força real do sinal de celular perto das torres de transmissão. Assim surge o OpenSignalMaps, que também mostra pontos de acesso de redes Wi-Fi.

Os podres do dia: O New York Times publicou uma longa reportagem em que questiona por que a loja J. C. Penney apareceu durante tanto tempo no topo das pesquisas do Google. Durante os feriados do final de ano, quando as vendas online aumentam, as buscas termos diversos como “jeans skinny”, “vestidos” e “tapetas” levavam, em primeiro lugar, ao site da loja. O texto conta um pouco como funciona o mecanismo de busca mais usado do mundo e revela como uma campanha de links pagos em vários sites não relacionados empurrou a varejista para o topo dos resultados.

A aquisição do dia: O empresário Bill Gross comprou o TweetDeck. Ele parece especialmente empenhado em reunir serviços que gira ao redor do Twitter dentro de sua empresa, a UberMedia.

As coletâneas do Egito do dia: Depois dos 18 dias de protestos que resultaram na queda de Mubarak, o BuzzFeed reuniu as 55 melhores fotos de manifestantes e 10 tweets engraçados sobre a saída do ditador.