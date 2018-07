Sob um temporal que deixa número recorde de vítimas na região serrana do Rio de Janeiro — a ponto de romper redes telefônicas –, o dia 12 de janeiro ainda marca um ano passado do terremoto que abalou o Haiti em 2010. A data entrou também para a história da tecnologia e da cultura digital pela explosão no uso das mídias sociais no auxílio às vítimas. E o fenômeno é estudado até hoje.

Fenômeno das mídias sociais do dia: O mercado de games sociais deve ultrapassar faturamento de US$ 1 bilhão ainda este ano. A estimativa do eMarketer é de que até 27% da população conectada dos Estados Unidos vai jogar um game social em 2011. A maior fonte de renda de empresas do setor, como a Zynga (responsável pelo FarmVille), é a venda de bens virtuais dentro do ambiente de jogo. No entanto, espera-se que o mercado de publicidade paga cresça mais de 40%.

Vitória do LHC do dia: O acelerador de partículas Large Hadron Collider — aquela máquina para experimentos científicos que todo mundo achou que fosse acabar com o mundo — conquistou hoje mais uma vitória sem nem precisar estar funcionando. Por conta de sua indiscutível superioridade, e pelo alto custo de manutenção de uma máquina do tipo, o governo americano decidiu desativar aparelho similar, chamado Tevatron. Os cientistas americanos do Fermilab continuarão sua pesquisa em busca da “partícula de Deus” (o bóson de Higgs) no LHC, que fica localizado nas dependências do CERN, Centro Europeu de Pesquisa Nuclear.

A tentativa de dominação mundial do Google do dia: Além de disponibilizar o aplicativo do Google Places para o concorrente iPhone, o Google agora também quer democratizar o diálogo internacional. O novo Google Translate, anunciado em evento na Alemanha, será capaz de traduzir frases ditas ao celular e reproduzi-las de volta em outra língua, efetivamente viabilizando uma conversa entre interlocutores que não dividem um idioma em comum. O aplicativo ainda está em fase de testes e contém apenas o inglês e o espanhol. Novos idiomas devem ser disponibilizados em breve. Confira abaixo o vídeo da apresentação.

O anúncio escandaloso de uma nova feature do iPhone que é comum em qualquer outro celular do dia: Além de mudar sua oferta exclusiva de operadora nos Estados Unidos (de AT&T para Verizon), a Apple também vai permitir que o iPhone seja usado como roteador, para a criação de hotspots ou compartilhamento de conexão com um computador (tethering), informou o New York Times. A função já vem incluída por padrão em celulares Android.