Alerta nuclear. O terremoto e o tsunami que atingiram o Japão na sexta-feira causaram danos a três importantes usinas atômicas. Na de Fukushima, uma das maiores do mundo, houve uma explosão, mas, de acordo com o governo japonês, o reator nuclear não foi afetado. Vapor radioativo está sendo emitido pela usina para aliviar a pressão dentro da câmara de contenção, uma construção de segurança que envolve o reator. Um “alerta nuclear” foi emitido e o mundo fica mais uma vez apreensivo em relação aos perigos da radiação.

Evento nerd do dia. O Facebook realizou a final de sua maratona hacker. Participaram 25 finalistas de 10 países. O objetivo: desvendar alguns dos mais complicados desafios da engenharia da computação.

Novidade do Facebook do dia. Uma nova ferramenta da rede social permite linkar o nome dos usuários, semelhante às ‘menções’ no Twitter, que são identificadas pelo símbolo de arroba antes do nome do usuário. Da mesma maneira que no Twitter, basta digitar @ e selecionar o usuário ao qual você quer se referir.

Virada do dia. O Twitter alterou os termos de serviço da sua API (ferramenta usada por desenvolvedores para criar outros sites, aplicativos e serviços usando o conteúdo do Twitter). O TechCrunch notou que diversas modificações foram feitas mudando o tom sobre os parceiros, que agora são impedidos de competir com os próprios clientes do Twitter, como os aplicativos para celular do site.

Atitude repressiva do Flickr do dia. O Flickr tirou do ar imagens do serviço secreto do Egito publicadas por um blogueiro egípcio depois que manifestantes haviam roubado um CD com documentos da era Mubarak o invadir a sede da agência de segurança do país durante os protestos no mês passado.

Startups do dia. O segundo dia do evento South by Southwest, que ocorre na cidade de Austin, Estado norte-americano do Texas, contou com palestras de novos serviços que começam a ganhar destaque. O Read Write Web falou sobre um tipo de aplicativo (Yobongo e Ask Around) que cria salas de bate-papo virtuais baseadas na localização do usuário. Dessa maneira, é possível encontrar desconhecidos que estão próximos a você.

Imagem do dia: Mestre Yoda em origami. Daqui.