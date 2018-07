Esta quinta-feira traz o inevitável e pesado tema da tragédia provocada pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. O evento repercutiu em todas as mídias, sociais ou não, e foi parar nos jornais e revistas de todo o mundo — da Forbes ao The Hindu.

Imagens do dia: As imagens de satélite da NASA, que mostram os temporais cobrindo boa parte do estado do Rio de Janeiro. O artigo ainda compara os temporais do Rio com as enchentes que também ocorrem do outro lado do planeta, na Austrália.

A boa-ação social do dia: As informações mais atualizadas sobre as formas de doação às vítimas das enchentes no Rio circulam pelo Facebook e Twitter — e aqui você encontra todas elas, compiladas.

A polêmica de celebridades do dia: Aparentemente, Justin Bieber não é tão digital quanto suas fãs gostam de acreditar. Ou, pelo menos, seus advogados já aprenderam a não desperdiçar nenhuma forma de ganhar dinheiro. A brincadeira de um grupo de desenvolvedores com o cantor ficou cerca de 24 horas online, tempo suficiente para que chegasse a primeira notificação exigindo a retirada do site. E isso porque o conteúdo do site proibido — Bieber.ly — era um inocente encurtador de URLs que homenageava a sensação teen.

Protesto do dia: Em São Paulo, onde estudantes foram à Av. Ipiranga reclamar contra o aumento no preço das passagens de ônibus e acabaram entrando em confronto direto com a polícia. O episódio foi registrado por transeuntes e pode ser visto nos vídeos abaixo:

O quase-milionário arrependido do dia: Andrey Ternovskiy, de apenas 18 anos, lançou no final de 2009 o ChatRoulette — site que colocava desconhecidos frente a frente através da webcam — e conseguiu emplacar uma moda que durou alguns poucos meses. Nesse meio tempo, as ofertas não demoraram a aparecer. Mas foram impiedosamente rejeitadas. 13 de janeiro marca o dia da mea culpa de Ternovskiy, que admitiu se arrepender de não ter aceitado investimentos ou vendido parte do site.

O problema de privacidade do dia: Dessa vez é a Coreia do Sul que anda insatisfeita com os dados armazenados na captura de imagens do Google Street View. O país asiático afirma que o Google violou as leis sul-coreanas ao armazenar informações pessoais de usuários através de redes sem fio desprotegidas.