O dia foi de expectativa para a divulgação dos resultados financeiros trimestrais do Google. O período marca a transição na liderança da maior empresa de internet do mundo. O cofundador Larry Page assumiu o cargo de CEO, ocupado nos últimos 10 anos por Eric Schmidt. Os resultados, apesar de indicarem uma receita de US$ 8,6 bilhões 27% maior, eles ficaram abaixo das estimativas. Os gastos do Google também cresceram depois da contratação de , que contratou 1.916 pessoas nos três primeiros meses do ano e pretende abrir um total de 6,5 mil novos cargos em 2011.

Crescimento do dia. O Facebook já acumula um crescimento de 54% da audiência no Brasil neste ano de acordo com números de março divulgados pela ComScore com exclusividade ao Link. A rede social de Mark Zuckerberg teve 19 milhões de visitantes únicos em março, enquanto o Orkut ficou com 33,6 milhões. O crescimento do Facebook, porém, foi menor no mês passado do que em fevereiro e janeiro.

Número do dia. O sinal de TV digital atinge 46% da população brasileira ou 87,7 milhões de pessoas em 480 municípios. Há 102 emissoras operando com a tecnologia. Os números foram divulgados pela Anatel. A TV digital foi adotada no País há quatro ano.

Decreto do dia. O prefeito de Nova York Michael Bloomberg declarou o dia 16 de abril como o Dia do Foursquare em seu site. A rede social, com sede na cidade, é bastante popular entre os novaiorquinos.

Rumor do dia. Fontes da agência Reuters disseram que a Apple começou a produzir iPhone na cor branca — anunciado por Jobs há 10 meses e depois cancelados. Segundo a Reuters, o aparelho poderia ser lançado em um mês.

Revelação do dia. Reportagem da Business Insider revela uma outra versão sobre como Evan Williams, Biz Stone e Jack Dorsey criaram o Twitter.

Novidade do Gmail do dia. O Gmail adotou como padrão a ferramenta que sugere destinatários automaticamente depois de o usuário incluir pelo menos um nome. A ferramente antes estava disponível apenas como teste, no Gmail Labs. O Google também anunciou que agora os usuários podem usar fotografias próprias como fundo de tela do Gmail.

Previsão do dia. Um analista estimou que a Apple deve vender cerca de 45 milhões de iPads neste ano.