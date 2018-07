Depois de gastar US$ 12,5 bilhões para adquirir a Motorola e todas as suas 17 mil patentes para celular, o Google comprou mais 1.023 registros de invenções da área móvel da IBM. Agora, o caminho está livre para o desenvolvimento do Android e de seus produtos, e o Google ganha um fôlego na briga das patentes.

Queda do dia. A Netflix fechou o terceiro trimestre com 1 milhão de assinantes a menos nos Estados Unidos. A companhia informou que pode ter finalizado o período com 24 milhões de assinantes, abaixo da primeira previsão de 25 milhões. A razão da queda seria a elevação dos preços no início do mês, o que fez com que os clientes abandonassem o serviço de DVD da companhia.

Especulação do dia. Segundo o jornal New York Times o Groupon, gigante das compras coletivas nos Estados Unidos, deve abrir suas ações na bolsa até o mês de novembro.

Editada do Dia. Usuários do YouTube poderão, agora, editar seus vídeos online. Será possível modificar tamanho e extensão, ajustar brilho e saturação e aplicar filtros, e tudo isso sem perder o ID do vídeo, nem comentários e vídeos relacionados. Mas atenção! Somente os vídeos que tenham tido mais de mil visualizações e os que tenham alguma reivindicação de conteúdo não poderão ser modificados, a não ser que sejam salvos em um novo endereço.

Mobilidade do dia. A Research in Motion, fabricante do BlackBerry, vai utilizar em seus aparelhos chips com a tecnologia near field communication (NFC), que permite troca de dados sem fio em distância de uns poucos centímetros, o que significa que celulares poderiam ser usados para pagar por produtos, armazenar passagens em formato eletrônico, baixar música e trocar fotos e cartões de visitas.

Valor do dia. De acordo co pesquisa feita pela consultoria Brand Finance, Google, Apple e Microsoft são as marcas mais valiosas do mundo – o valor corresponde até o final de agosto. Essa é a primeira vez que a Apple supera a Microsoft. Entre as dez marcas mais valiosas também estão IBM, Vodafone e AT&T.

Vídeo do dia. 40 anos em 3 minutos. Esse vídeo mostra toda a evolução da industria musical, do vinil ao digital: