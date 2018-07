O domingo seguiu entre o clima de luto por causa das chuvas e o começo da empolgação pelo futebol. E os dois assuntos se encontraram: técnicos e jogadores iniciaram campanhas de solidariedade às vítimas das tragédias na região serrana do Rio.

Bom exemplo do dia: o Projeto Enchentes, iniciado no ano passado, está funcionando com força total. O site reúne notícias e informações sobre as tragédias (e desmente boatos) e também informa como as pessoas podem ajudar as vítimas.



Falsa morte do dia: Justin Bieber. O ídolo teen ocupou seu costumeiro posto nos trending topics, mas desta vez de uma maneira desagradável. O tópico RIP JUSTIN BIEBER, claro, não enganou ninguém. Mas fez o músico ser, mais uma vez, uma das personalidades mais comentadas da web.

Mark Zuckerberg do dia: e aí, o Facebook vai ou não fechar no dia 15 de março? O boato foi lançado pelo site Weekly World News (que, veja bem, não é exatamente um exemplo de confiabilidade) e se espalhou pela internet. A notícia foi desmentida, mas até que ponto é possível confiar em Mark Zuckerberg? O pessoal do Joy of Tech fala disso:



Roubo do dia: o governo da cidade de Johannesburgo, na África do Sul, teve uma ideia: instalar na cidade 600 semáforos de última geração equipados com GPS e modem. A melhoria serviria para facilitar substituições em caso de malfuncionamento. Só que hoje só restam duzentos em atividade – e o trânsito está um caos. É que os chips modernos despertaram a cobiça de ladrões, que destruíram os semáforos para roubar os cartões SIM. As despesas já chegam a US$ 1,2 milhões.