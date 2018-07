O Twitter não conta mais com seus dois primeiros investidores. Fred Wildon, da Union Square Ventures, e Bijan Baet, da Spark Capital, não estão mais no Conselho da rede social. As razões da mudança não foram esclarecidas. Além disso, o Twitter não planeja apontar novos diretores para substituí-los.

Curtir do dia. Desde que o botão “assine” foi lançado no Facebook nesta semana, Mark Zuckerberg já acumula mais de 5 milhões de assinantes. A função permite aos usuários seguir as atualizações uns dos outros, mesmo que eles não sejam amigos na rede. Segundo o site Mashable, Zuckerberg transformou os fãs da sua antiga página pública em seguidores do seu perfil pessoal.

Mulher-perigo do dia. O posto de celebridade mais perigosa da internet, que já foi ocupado por Jessica Biel, agora é da ex-modelo e apresentadora Heidi Klum. Segundo a McAfee, 10% das buscas por downloads e imagens de Heidi levam a sites contendo spams e vários tipos de vírus que roubam informações pessoais dos usuários. Na verdade, tudo não passa de uma tática que criminosos da internet que usam nomes de famosos para distribuirem vírus pela rede.

Balanço do dia. O Balanço anual divulgado pela União Internacional de Telecomunicações mostra que telefonia móvel está saturada nos países desenvolvidos, e que a exlcusão digital nesses países se dá no acesso à internet banda larga. Enquanto isso, nos países em desenvolvimento, a telefonia celular encontra espaço para crescer, uma vez que registrou um aumento de 20% em 2010. Segundo o relatório, existem 5,3 bilhões de linhas celulares no mundo em comparação com 2 bilhões de usuários de internet, que ganhou mais adeptos em Brasil, China, Índia, Nigéria e Rússia. Em 10 anos, 24% da população mundial se incluiu digitalmente.

Imagens do dia. É bem provável que você não se lembre do Twitter quando ele ainda era Twittr, ou então de um Facebook quadradão, ou ainda da primeira página do Google, bem esquisitona. Na internet, tudo muda muito rapidamente, por isso, vale a pena dar uma conferida nas páginas iniciais do Twitter, Facebook e Google, afinal recordar é viver!