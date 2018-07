O iPhone 4 está prestes a se tornar na câmera mais usada pelos usuários do Flickr. Pelas estimativas do site TechCrunch, o celular da Apple deve superar a Nikon D90, atual líder, em aproximadamente um mês. Vale destacar que a câmera da Nikon já está no mercado há mais de três anos e o iPhone 4 não fez nem seu primeiro aniversário ainda.

Games que ajudam a medicina do dia: Crianças com dificuldades de locoção que se tratam no hospital Shriners, em Houston, vão passar a contar com um novo estímulo para dar seus primeiros passos. Um game que usa a tecnologia de sensores do Wii para dar pontos a cada passo dado promete tornar a reabilitação mais estimulante e divertida.

Coreografia do dia: Hoje também foi o último dia do festival de Coachella, em Indio, na California. Umas das atrações da festa? Os robozinhos dançantes.

Ação pelo software livre do dia: Conforme noticiou o site da revista Exame, o governo federal da Argentina um plano para equipar com Linux até dois terços dos computadores da administração federal e instalações públicas. O principal objetico com o abandono dos programas proprietários é economizar dinheiro público.

Infográfico do dia: A evolução do design na web. Clique na imagem para ampliá-la.