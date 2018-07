Nesta terça-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei que regulamenta o funcionamento das lan houses e as enquadra como sendo estabelecimentos de “interesse social”. O PL 4361/04, entre outros pontos, obriga as LANs a cadastrar os clientes. A proposta ainda deve ser aprovada no Senado. Em São Paulo, já há lei estadual que estabelece o cadastramento.

Denúncia do dia: O Plano Nacional de Banda Larga mal embalou e problemas já começam a surgir. O Tribunal de Contas da União, responsável por fiscalizar as movimentações financeiras dos órgaõs públicos, acusa a Telebrás, gestora do PNBL, de superfaturar R$ 100 milhões em licitação. Quem publicou foi o Ethevaldo Siqueira.

Prisão do dia: Um sul-coreano de 55 anos identificado como Cho foi condenado a dois anos de prisão simplesmente porque o sujeito retuitou uma mensagem de um site pró-Coreia do Norte pelo Twitter. Cho teria, por isso, violado a Lei de Segurança Nacional.

Barrados do dia: Sete funcionários do fundador da Microsoft, Bill Gates, deixaram Manaus de avião depois de serem notificados pela Polícia Federal, no sábado, por terem entrado no Brasil de barco com vistos não compatíveis com a visita. A PF disse que os funcionários deveriam ter entrado com visto de “temporário 2? e não com vistos de turistas, como constavam em seus passaportes.

Enquadro do dia: Um rapaz de 26 anos foi detido pela Polícia em Manaus por vender a nova versão do jogo Mortal Kombat para PS3. Ele pode ser indiciado por receptação, violação de direitos autorais, entre outros crimes.

Pesquisa bizarra do dia: O site de “paquera” OkCupid publicou uma super pesquisa na qual constata que usuários da rede de microblogging Twitter têm namoros mais curtos (10% mais curtos, para ser exato) do que quem está fora da rede. Dá para acreditar?

Transmissão do dia: O casamento do casal real inglês William e Kate Middleton será transmitida ao vivo pelo Youtube, no canal oficial da família real. Na manhã da sexta-feira, 29 de abril, estima-se que dois bilhões de pessoas no mundo vão acessar este link e participar virtualmente do matrimônio.

Briga do dia: Essa briga não é nem tão “do dia” assim, já que esses dois há algum tempo que seguem se processando alegando plágio. Dessa vez a Apple acusa a Samsung de copiar o iPhone e o iPad para produzir seus os Galaxys. Será que continua?

“De olho neles” do dia: A União Europeia está ameaçando ser mais dura para garantir que provedores de internet respeitem a neutralidade da rede e não discriminem empresas para que outras tenham mais banda, a fim de que operem seus serviços, tecnicamente mais complexos, como o Skype que opera VoIP.

Música no iPhone: Um brasileiro teve a ideia de gravar clipes com músicas feitas no seu iPhone. Olha essa versão de “Don’t Worry Be Happy”, de Bobby McFerrin, feita pelo rapaz: