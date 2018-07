Para ajudar a localizar desaparecidos após a tragédia do Japão, o Google lançou um canal do YouTube que réune mensagens das pessoas que estão por enquanto refugiadas em abrigos de organizações não-governamentais ou do governo. Além dos vídeos, a companhia também criou uma página de resposta à crise poucas horas depois do terromoto do último dia 11.

Preso por causa do Facebook do dia: Richard Barton Jr foi casado com Adina Quarto por muitos anos, mas, quando o casal decidiu se separar, ele não quis conceder o divórcio para a mãe de seu filho. Barton começou um compromisso com uma mulher que pensava que ele era divorciado. Logo depois, ele deletou sua ex do Facebook e “se casou” com a outra na rede social, mudando o seu status e postando um álbum de fotos do que parecia ser uma festa de casamento na praia. Para a surpresa de Barton, Adina ainda podia acessar as fotos do ex-marido (esqueceu dessa, hein, amigão). Ela quis descontar o misto de ciúmes e ódio que sentiu e, logo ao ver a farra documentada, pegou o telefone e ligou para a polícia. No dia seguinte, seu ex-marido estava na cadeia por bigamia. A história é do Mashable.

Fundador que desistiu da própria empresa do dia: Kevin Rose, que criou o Digg em 2004, está deixando de lado a ideia do agregador social. Ele anunciou via Twitter que está deixando a empresa, mas que continuará dando conselhos e participando de alguns eventos relacionados ao site. O pessoal do TechCrunch diz que ele está para fundar outra start-up e já tem até como financiá-la.

Suposta abertura de capital do dia: O boato da vez é sobre a Rovio, que produz o game social Angry Birds. “Seremos tão grandes quanto o Google ou o Facebook”, disse CEO Kaj Hed, em entrevista para uma revista finlandesa de negócios. A empresa conseguiu captar US$ 42 milhões em uma rodada de financiamento e agora está valendo cerca de US$ 281 milhões.

Telejornal que usa um meme para alavancar audiência do dia: Sabe o Zangieff Kid, aquele moleque americano que se revoltou e começou a soltar pancada à la Street Fighter em pleno pátio do colégio? Ele se chama Casey Heynes e vive sofrendo bullying. E agora decidiu contar sua história para um telejornal: