Brasília terá uma rede Wi-Fi grátis, com velocidade de 2 Gbps, até 2014. É o que garantiu o governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz. O governo lançou um plano para que a cidade seja a sede do jogo de abertura da Copa, e a conexão faz parte dos esforços para conseguir isso. O entorno do Estádio Nacional de Brasília, o Parque da Cidade e a rodoviária do Plano Piloto serão os primeiros locais a receberem o serviço. “Vai ser a primeira capital a ter cobertura total de banda larga”, afirmou Queiroz.

Promessa envolvendo Copa e banda larga do dia. Até 2014, as cidades sedes da Copa devem oferecer tecnologia 4G. O edital do leilão da faixa de frequência de 2,5 Ghz, utilizado para a telefonia celular 4G, vai estabelecer um prazo de 12 meses a partir da assinatura do contrato para que o serviço comece a ser oferecido. A previsão é que o leilão aconteça até o fim abril do ano que vem. Segundo o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, a expectativa é que a tecnologia esteja disponível já em 2013. Além disso, o governo também projeta para 2014 o lançamento de um satélite, produzido no Brasil, para atender tanto às demandas da área de telecomunicações quanto às da Defesa.

Confusão do dia. A locadora digital Netflix vai separar sua unidade de serviços de transmissão de filmes em streaming do envio de DVDs por correio. O envio será realizado pela empresa que se chamará Qwikster. Foi o que afirmou Reed Hastings, presidente-executivo da empresa norte-americana no blog da companhia. De acordo com ele, o empresário Andy Rendich assumirá o comando da Qwikster, e a Netflix continuará sendo a locadora de streaming. Para Hastings, os dois negócios estavam se tornando muito diferentes um do outro. Mas a diferença pode aparecer é no bolso do usuário, pois a divisão segue a decisão da companhia de elevar o preço da assinatura mensal de um pacote combinado de streaming e aluguel de DVDs em cerca de 60%, o que causou uma confusão entre consumidores e usuários de blogs. No entanto, Hastings garantiu que não haverá mudanças nos preços. “Eu confundi tudo. Devo uma explicação a todos”, escreveu.

Episódio da guerra de patentes do dia. A novela internacional da briga de patentes entre Samsung e Apple ganhou mais um capítulo. Dessa vez, a companhia coreana entrou com um processo na Austrália contra a concorrente, acusando-a de violar sete patentes sobre tecnologia wireless nos aparelhos iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 e iPad 2. Em agosto, a Samsung chegou a adiar o lançamento da última versão do tablet Galaxy Tab por causa de disputas judiciais.

Conquista pirata do dia. Pirataria, compartilhamento de arquivos e liberdade de expressão não são as únicas bandeiras do Partido Pirata na Alemanha. Os piratas resolveram entrar de vez na política do país dando destaque também as questões sociais, como o transporte público, por exemplo. Com uma campanha direcionada ao público jovem, o partido conseguiu 10% do parlamento estadual de Berlim. Com 8,5% dos votos, eles conquistaram 14 cadeiras num total de 149. Essa é a segunda vez que os piratas se saem bem na Europa. Em 2009, o Partido Pirata da Suécia, o primeiro do mundo, conseguiu uma cadeira no Parlamento com 7% dos votos.

Os milhões do dia. Segundo informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil fechou agosto com 224 milhões de aparelhos celulares ativos, um aumento de 1,7% no comparativo com julho. A maioria destes celulares estão no estado de São Paulo, com mais de 54 milhões de aparelhos. De janeiro a agosto, foram 21 milhões de celulares novos funcionando no País. No período, a região norte foi a campeã no aumento de aparelhos, registrando um crescimento de 14% . Do total de 224 milhões, 183,1 milhões são pré-pagos.

Infográfico do dia. Já faz quatro anos que o primeiro iPhone foi lançado. De lá pra cá, bastante coisa mudou. E, agora, está para nascer sua quinta geração, o iPhone 5. Confira neste infográfico a evolução da espécie desde 2007 (clique para ampliar):