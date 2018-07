A ONU estabeleceu 10 direitos e princípios da internet. O documento, definido pela Internet Rights and Principles (rede de organizações sobre direitos humanos na internet) com a ajuda, entre outras instituições, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV-Rio, foi divulgado na semana passada, mas começou a repercutir neste fim de semana. Entre os princípios estabelecidos estão privacidade, igualdade, liberdade e segurança.

O vazamento sobre o iPhone 5 do dia: E desta vez não é culpa de nenhum blog nem de nenhum aparelho esquecido no bar. Foi o próprio CEO da Sony, Howard Stringer, que acidentalmente contou para o mundo inteiro, durante uma entrevista para o Wall Street Journal, que sua empresa vai fornecer os sensores de imagem para o novo modelo do smartphone da Apple.

Enciclopédia de memes do dia: A Memepedia, hoje abrigada no YouPix, deve ganhar casa própria nos próximos meses. A ideia da enciclopédia é catalogar e mostrar a origem das expressões, piadas, frases e termos difundidos pelos brasileiros na rede.

O conteúdo livre do dia: A coluna “Sábado Livre” traz uma entrevista com os criadores do blog Eu Ovo, um dos maiores repositórios de música — ou melhor, de links para a música — da internet brasileira.

Infográfico do dia: A história dos navegadores.