A União Europeia está de olho nas práticas de mercado do Google. No total, o gigante americano enfrentaria nove queixas antimonopólio por lá, todas sob investigação. Mas a Comissão Europeia confirma apenas quatro casos contra a empresa. O crescimento da pressão sobre o Google na Europa deve investigação atual e pressionar ainda mais a empresa a chegar a um acordo.

Relevação quase bombástica do dia. Dick Costollo, CEO do Twitter, afirmou que embora os Trending Topics sejam gerados por algoritmos, a empresa interfere na lista quando há conteúdo obsceno.

Banimento de games violentos do dia. Abalada com o maior massacre de sua história, a Noruega tirou de seu mercado oito jogos de tiro que teriam sido usados pelo atirador Anders Behring Breivik como treinamento para o ataque deixou 77 mortos. Entre os títulos estão os jogos das séries World of Warcraft e Call of Duty.

Episódio da guerra de patentes do dia. Uma agência dos Estados Unidos julgou válidas e concordou em investigar as denúncias da Apple contra a Samsung. A americana afirma que os smartphones e tablets da rival sul-coreana violam sua propriedade intelectual.

Ataque hacker do dia. Milhares de leitores do jornal britânico The Sun que participaram de concursos e enquetes no site da publicação tiveram dados pessoais roubados por hackers . O grupo LulzSec reivindicou para si o ataque ao site do jornal da News Corp que direcionou os visitantes a uma notícia falsa sobre a suposta morte de Rupert Murdoch.

Publicação apenas para iPad do dia. “A menina cabeça de iPad” é um vídeo promocional criado pela Cosmopolitan para divulgar a versão masculina de sua revista, que poderá ser lida somente pelo tablet da Apple.

Número do dia. 61% dos novos usuários de comércio eletrônico no Brasil neste primeiro semestre deste ano são compostos por famílias com renda igual ou menor a R$ 3 mil.

Lançamento do dia. A Apple lançou nesta terça-feira a versão beta do iCloud, seu serviço de armazenamento e sincronização de dados online.

Efeméride do dia. É dia do Wi-Fi – o primeiro.