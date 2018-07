Os aparelhos móveis da Apple como o iPhone e o iPad mantêm um registro de localização do usuário sem o consentimento dos donos dos aparelhos e que pode ser facilmente acessado por um aplicativo, mal intencionado ou não, para saber por onde a pessoa já passou. Essa revelação foi feita por dois pesquisadores durante uma palestra na conferência Where 2.0, em Santa Clara, EUA. Os pesquisadores até criaram um aplicativo que permitia apontar em um mapa as posições mais recentes do telefone. Assista à apresentação:

Rumor do dia. Segundo três fontes da agência Reuters, o próximo modelo do iPhone será lançado em setembro, diferente do que a Apple tem feito nos últimos anos, cuja apresentação dos últimos modelos foi feita em junho. A produção do aparelho começaria entre julho e agosto. Ele será muito parecido com o atual modelo, o iPhone 4, segundo as fontes da Reuters.

Aumento de salário do dia. Eric Schmidt vai receber um salário milionário do Google, além dos bônus que já recebe no fim do ano. Até abril, quando o executivo foi substituído pelo cofundador Larry Page como CEO do Google, Schmidt recebia apenas um salário simbólico de US$ 1. Ele vai passar a receber US$ 1,25 milhão por ano.

Boa ideia do dia. A Amazon anunciou que está trabalhando com bibliotecas dos Estados Unidos para usar o Kindle como plataforma de empréstimos de livros digitais. Usuários que têm o e-reader da loja online poderiam pegar livros digitais emprestados. O projeto espera atingir 11 mil bibliotecas no país e deve começar a funcionar no fim do ano.

Número do dia. No fim março, o Brasil tinha 210,5 milhões de assinantes da telefonia celular, divulgou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Só em 2011, foram habilitadas 7,6 milhões de novas linhas, o que demonstra que o crescimento não parou mesmo depois de o País atingir o número de mais celulares do que habitantes. O Estado com menor “teledensidade” é o Maranhã, com 65,11 linhas para cada habitante.

Preocupação com a privacidade do dia. O Dropbox mudou seus termos de uso e incluiu um parágrafo que prevê a entrega dos dados dos usuários ao governo dos Estados Unidos, caso seja solicitado. O serviço guarda arquivos na internet e permite o acesso a eles de qualquer aparelho.

Fim de um produto do dia. A Sony decidiu parar de produzir os portáteis PSP Go, um modelo menor e mais simples do console PSP.

Promessa de tablet do dia. O CEO da Intel, Paul Otellini, disse que a fabricante de chips pretende demonstrar modelos de tablets com Android 3.0 (Honeycomb) no fim de maio, além de aparelhos com Windows e com a plataforma MeeGo.

Ameaças do dia. Um relatório de segurança da empresa AVG, fabricante dos softwares de proteção antivírus, alerta para o crescimento de ameaças no Facebook e no Android, sistema do Google para celulares e tablets.

Falha no Facebook do dia. Um problema no Facebook fez com que a rede social enviasse notificações por e-mails para usuários, mesmo para os que optaram por não receber os alertas.