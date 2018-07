Gigante do dia: A AT&T chegou a um acordo de US$ 39 bilhões, envolvendo dinheiro e ações, para comprar a T-Mobile USA, da Deutsche Telekom AG. Dessa forma, a empresa se tornou a líder em telefonia móvel nos Estados Unidos, ultrapassando a Verizon em número de clientes.

O acordo ainda terá que passar por uma série de aprovações regulatórias antes de começar de fato a valer. Juntas, a nova AT&T e a Verizon Wireless prestarão serviço para quase três em cada quatro usuários no país.

A aprovação absurda da Apple do dia: Conhecida por supostamente ser bastante zelosa com a qualidade do conteúdo que entra na App Store, a Apple mais uma vez aprovou um programa sem nem ler anteriormente do que ele se tratava. Ou será que existe outro motivo para a empresa dar o ser aval para um aplicativo que diz “curar” homossexuais? Criado por um grupo religioso chamado Exodus International, o app promete “a liberdade da homossexualidade pelo poder de Jesus Cristo”.

Guia do Mashable do dia: O Mashable preparou um guia para pequenos negociantes interessados em fazer publicidade ou fortalecer suas marcas com uma página no Tumblr.

Infográfico do dia: Achei aqui essa tabela que mostra o desempenho comparado das principais empresas de tecnologia no ano passado. Clique na imagem para ampliá-la: