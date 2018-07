Google+ está liberado para quem quiser, ou seja, não precisa mais receber o convite, basta ter uma conta no Google. A novidade foi anunciada hoje no blog de Vic Gundotra, VP sênior da empresa. No blog, Gundotra explica que o Google fez 91 melhorias durante este período de testes, e também divulgou oito novos recursos da rede social, chegando até a de número 100. As principais novidades são a ferramenta de busca dentro do Google+ e os novos recursos do Hangouts, de videochamadas, disponível para dispositivos Android na versão 2.3 ou superior.

Lançamento do dia. A Positivo anunciou o lançamento de seu primeiro tablet, que deve chegar ao mercado custando, no mínimo, R$ 1 mil reais e com telas de 7 a 10 polegadas. A fabricante brasileira também está negociando com as operadoras de telefonia a oferta de 3G para seu aparelho. Além disso, ela vai disponibilizar um portal com lojas de aplicativos, livros e músicas.

Segundo Google do dia. O Google lançou oficialmente seu primeiro serviço de carteira virtual no celular, o Google Wallet. O recurso funciona por meio de um aplicativo que, por enquanto, está disponível nos terminais da empresa de telefonia Sprint e para MasterCard. Logo mais, deverá funcionar também para Visa, Discover e American Express, que haviam aceitado participar da nova ferramenta de pagamento e estavam trabalhando para adaptar suas especificações.

Roubada do dia. Você sabia que o Brasil é um dos países mais atingidos por crimes eletrônicos? Pois é, só perdemos para China, Rússia e África do Sul. Cerca de 80% dos adultos com acesso à web já sofreram algum tipo de dano. São 77 mil vítimas por dia no nosso país, gerando um custo de US$ 63,3 bilhões por ano ao Brasil. Os dados foram divulgados hoje pela empresa de segurança Symantec.

Exclusividade do dia. Atenção mulheres! A fabricante de celulares HTC anunciou o seu novo aparelho, o HTC Rhyme, feito especialmente para o público feminino. O celular traz ferramentas e utilidades pensadas exclusivamente nelas. Por enquanto, a novidade é só nos Estados Unidos, com lançamento marcado para o dia 29 de setembro.

Milhões do dia. O projeto não-governamental Internet Archive, que digitaliza, desde 2005, obras literárias de domínio público, alcançou a marca de 3 milhões de livros. Ao todo, são mais de dois milhões de obras, de mil bibliotecas, em mais de 200 línguas. O outro milhão são de textos enviados por colaboradores. A digitalização de número 3 milhões é um panfleto do cientista Galileu Galilei pertencente à coleção de livros raros da Universidade de Toronto. Curiosidade: mais de um milhão de usuários visitam o site diariamente e os livros do acervo são lidos e baixados mais de 10 milhões de vezes por mês.

Info do dia. Uma pesquisa realizada pela empresa AdAge by Magid Generational revelou como que pessoas de diferentes idades, nas diferentes horas do dia, aproveitam os meios de comunicação. Veja em qual turma você se enquadra (clique na imagem para ampliá-la):