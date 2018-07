“Não abandonarei esta terra. Morrerei aqui como mártir“. Foi assim que Muamar Kadafi, ditador da Líbia, respondeu ao aumento das forças opositoras, que já tomam conta de quase a metade da região costeira do país. Kadafi fez um novo pronunciamento em rede nacional para confirmar sua presença na Líbia e reafirmar que não deixará o poder ou diminuirá a violência contra os manifestantes. Na verdade, “Não usamos a força ainda, mas usaremos se for necessário”, disse ele esta semana, mesmo com os relatos de bombardeios e chuvas de tiro contra as pessoas que estão nas ruas protestando.

O regime de Kadafi dá sinais de fraqueza. O ministro do Interior da Líbia, general Abdul Fatah Yunis, deixou o governo e chamou os demais militares a se juntarem a ele. Mas, a plenos pulmões, o ditador gritava na TV estatal: “Muamar Kadafi é história, resistência, liberdade, glória, revolução”. A internet segue bloqueada na Líbia, e os serviços de telefonia estão intermitentes.

Na Nova Zelândia, um terremoto magnitude 6,3 atingiu a cidade de Christchurch e deixou pelo menos 75 mortos. Uma brasileira que escapou to tremor contou que parecia que o chão estava solto. Casas e prédios do centro da cidade foram destruídos e há 300 pessoas listadas como desaparecidas.

O rumor sobre a segunda versão do iPad do dia: Começou uma nova estapa na já clássica fase de boatarias que antecede um grande anúncio da Apple. Chegou-se na época em que uma data de lançamento é estipulada. Dessa vez, foi o All Things Digital quem a anunciou: 2 de março, próxima quarta, é o dia em que o tablet da empresa deve ganhar sua segunda versão.

A acusação contra o Google do dia: O site francês de buscas sobre direito, Ejustice.fr, junto com duas outras empresas da área, está acusando o Google de conduta anticompetitiva, ao dar destaque indevido a sites rivais e preferência a seus próprios serviços. Autoridades da União Europeia estão investigando as acusações.

A atualização do Windows 7 do dia: A Microsoft liberou hoje o primeiro pacote de atualizações do Windows 7, lançado em 2009. Ele inclui a versão em português e pode ser instalado pelo Windows Update.

O mal-que-faz-o-vício-em-internet do dia: Um chinês de 30 anos morreu em um cibercafé após uma maratona de jogos de três dias pela internet. Segundo frequentadores do local, ele passou quase todo o tempo em frente ao computador sem comer e sem dormir.

O clone do dia: Há 14 anos, o mundo ficou sabendo da existência do primeiro mamífero clonado com sucesso no mundo, a ovelha Dolly. Nascida em 5 de julho de 1996, Dolly foi criada a partir do processo de transferência de núcleo celular de uma ovelha adulta por cientistas do Instituto Roslin, na Escócia. Ela foi sacrificada em 14 de fevereiro de 2003 após pegar uma infecção pulmonar e apresentar artrite degenerativa, uma possível indicação de envelhecimento precoce. O corpo de Dolly foi empalhado e está em exposição no Museu Nacional da Escócia (foto).

O domínio mais caro do mundo: É o Sex.com, que foi vendido por US$ 14 milhões em novembro do ano passado e ganhou menção no Guinness.

A integração Microsoft/Facebook do dia: O acesso ao chat do Facebook pelo Hotmail, antes disponível apenas para algumas regiões, se tornou global nesta terça-feira. Pelo Messenger, essa integração já está disponível para todos os usuários há alguns meses.

A promessa de Flash em tablets do dia: Depois de uma propaganda da operadora americana Verizon dizer que o Flash só seria encontrado em tablets com Android no meio do ano que vem, um post no blog da Adobe afirma que o programa estará disponível para tablets com o Honeycomb “em poucas semanas”. O primeiro aparelho a vir equipado com o Flash deve ser o Xoom, da Motorola.

A lista de games do dia: A Nintendo divulgou a lista de jogos que estarão à venda quando o 3DS chegar às lojas americanas, no dia 27 de março. São 18 no total, entre eles, “Nintendogs + Cats”, “Super Street Fighter IV 3D Edition”, “The Sims 3” e “Pro Evolution Soccer 2011 3D”.

O novo jeito de controlar um game do dia: Beijando muito. A ideia é da artista digital Hye Yeon Nam, que criou o Kiss Controller, projeto em que o jogador controla a velocidade e a direção de uma bola de boliche beijando outra pessoa.

Coisas legais que os fãs de Star Wars produziram do dia: Em uma enorme galeria que o Damn Cool Pics montou.