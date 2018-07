Três dias depois de os pesquisadores Alasdair Allan e Pete Warden relatarem que iPhones e iPads secretamente armazenam os dados de localização dos usuários por até um ano, congressistas americanos e observadores internacionais de privacidade começaram a exigir uma explicação da Apple sobre o fato.

O senador Al Franken afirmou que isso levanta “sérias preocupações de privacidade”, especialmente para crianças que usam os aparelhos. Já o congressista Edward Markey questionou se a prática é ilegal pela lei federal que rege o uso comercial das informações de localização quando os consumidores não estão propriamente informados.

Adeus do dia: Norio Ohga, maestro e presidente da Sony entre 1982 e 1995, morreu no sábado, em Tóquio, por falência múltipla dos órgãos. Ele tinha 81 anos. Ohga foi o responsável por idealizar um novo formato de mídia que mudaria o rumo da indústria fonográfica e de sua empresa: o CD.

Confirmação do dia: A Sony assumiu que sua PlayStation Network está fora do ar devido a uma “intromissão externa”. A rede segue fora do ar pelo segundo dia e ainda não há previsão para retorno. Muitos estão culpando os membros do grupo Anonymous, que já atacou sites da empresa este mês. Outros acreditam que a culpa é de participantes do grupo 4chan. Mas a verdade é que a Sony ainda não sabe ao certo quem foi o autor dos ataques.

Derrota do dia: O Google perdeu uma ação judicial movida pelo detentor da patante do Linux na corte do Texas. O processo estava centrado no uso da tecnologia Linux pelo sitema operacional Android e pode acender um alerta amarelho para o crescimento da empresa da california nas plataformas móveis.

Infográfico do dia: Com o Dia da Terra se aproximando, o Mashable se pergunta: as novas tecnologias estão ajudando a matar o planeta? Pelo infográfico a resposta é: talvez.