Depois de os participantes enfrentarem filas de até 3 horas na noite de sábado para deixar o local da Campus Party, o evento foi oficialmente encerrado neste domingo, com muitas reclamações sobre a falta de luz, as filas, as goteiras, o barulho e o calor mas também com elogios quanto as melhorias em relação à comida.

Flop do Google do dia: O Google decidiu retirar do Gmail o link para o ‘Reader’ dos atalhos para outros serviços da empresa. No lugar, um link ‘Photos’ levava ao serviço online do Picasa. A mudança gerou uma reação negativa no Twitter de usuários, como notou o TechCrunch.

“Vazamento” de uma data de lançamento do dia: O tablet Xoom da Motorola, lançado durante a feira Consumer Electronics Show (CES), ganhou uma possível data de lançamento nos Estados Unidos. Uma pessoa enviou a imagem de um documento interno da Best Buy ao Engadget mostrando que o tablet começa a ser vendido no dia 17 de fevereiro. No dia anterior, um outro documento vazado por um funcionário da operadora Verizon mostrava que o tablet será vendido por US$ 800.

Rumor da pirataria do dia: O Pirate Bay registrou o domínio fear.themusicbay.org. Ainda não se sabe do que se trata, mas o ReadWriteWeb estima que se trate de um projeto voltado para a música e contra-atacar a indústria musical, que tem combatido o site com mais ênfase.

Crítica sobre o filme A Rede Social do dia: O empreendedor e fundador do Napster, Sean Parker, disse que o filme A Rede Social é bonito e bem feito mas afirmou que o seu papel no filme (interpretado por Justin Timberlake) é “um completo trabalho de ficção”. Parker fez a afirmação durante a conferência Digital Life Design, em Munique, na Alemanha, ao lado do escritor Paulo Coelho.

Comercial da Apple do dia: Prestes a começar a vender o iPhone 4 pela operadora Verizon nos EUA, a Apple lançou um novo comercial de TV no país para promover o seu celular, que em fevereiro deixa de ser vendido apenas pela operadora AT&T.