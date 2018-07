O Twitter ficou fora do ar desde ontem até a amanhã desta quinta-feira, 24, por causa de problemas com os serviços de banda larga GVT e NET. As duas empresas informaram que o problema foi causado por uma instabilidade na transmissão do tráfego do Brasil para sites hospedados no exterior.

Bolo envenenado do dia: A equipe de desenvolvimento do Internet Explorer, da Microsoft, manteve a tradição de mandar um gigantesco bolo para a fundação Mozilla a cada vez que sai um novo Firefox, como a recém-lançada versão 4. Prevejo indigestão.

Google nas bancas do dia: Muita gente diz por aí que o Google já é e evolue para se tornar cada vez mais uma empresa de mídia. Mas não do tipo de mídia com a qual a empresa se envolveu com um lançamento, nesta quinta-feira, quando a dona do maior buscador do mundo entrou para o mercado de revistas. Uma revista online, mas ainda assim uma revista, a trimestral Think Quarterly tem 68 páginas no seu primeiro número e diz se tratar de um “espaço para respirar em um mundo ocupado”. O título será voltado para o mercado corporativo.

Orkut imitando o Facebook do dia: O Orkut ainda é a rede social mais usada no Brasil, de longe. A comparação da sua plataforma com a do Facebook, bem mais confiável e rápida, está fazendo os desenvolvedores da rede social do Google tomarem os rivais como inspiração, mas faz tempo que eles já perderam a mão no plágio. Primeiro, a estética do site mudou subitamente para o modelo de ‘linha de atualizações’, colocando a lista de mensagens e ítens compartilhados bem no meio da tela. As fotos dos perfis aumentaram e, finalmente, até uma versão do botão ‘curtir’ (ou ‘gostei’, na versão abrasileirada) apareceu. Agora foi a vez do polêmico visualizador de fotos do Feice, do qual muita gente reclama:

Aplicativo negado do dia: As táticas de censura da Apple já são bem conhecidas, embora ainda não muito bem compreendidas. Steve Jobs pode não aceitar pornografia no seu jardim murado, mas até aplicativo que oferece ‘cura aos gays’ ganha o selo Apple de qualidade. Agora foi a vez de a Apple censurar um app que mede a radiação a que estamos expostos ao simplesmente usar um celular, como o iPhone. O app foi criado pela Tawkon para conscientizar a população sobre o uso da tecnologia e sobre os seus reflexos, mas, quando os fundadores da empresa pediram por e-mail que Jobs liberasse o programa na App Store, ele respondeu simplesmente que não tinha interesse. Agora eles lançaram um modo alternativo de acessá-lo, via Cydia, um app que ajuda a rastrear programas que não estão na loja da Apple.

Despencando montanha abaixo do dia: Colocado à venda depois de cortar quinhentos funcionários e todos os seus escritórios internacionais, o MySpace perdeu 10 milhões de usuários em apenas um mês, de janeiro a fevereiro de 2011. De acordo com a ComScore, a rede social, que já foi a maior dos Estados Unidos pré-Facebook, passou de 73 milhões de cadastrados para 63 milhões em quatro semanas.

Infográfico do dia: De que países são os vilões dos principais jogos militares lançados nos últimos anos? O mapa que o BuzzFeed achou mostra que os chineses vem se tornando mais ameaçadores nos últimos tempos, ao menos segundo a indústria dos games: