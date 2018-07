Ao lado do Bank of America e da Visa, o PayPal cedeu às pressões do governo norte-americano e bloqueou a no ano passado a conta que escoava doações para o WikiLeaks. O bloqueio a Assange permanece, mas a companhia anunciou nesta sexta-feira que iria suspender o cancelamento de uma outra conta, a de um projeto que visa liberar o soldado Bradley Manning, de 23 anos, que vazou informações secretas para o projeto em 2010 e está atualmente preso. De acordo com o site de pagamentos, a suspensão não tinha nada a ver com as ligações da ONG com o WikiLeaks, mas sim com um erro no cadastro, que pedia que uma conta de banco fosse vinculada à conta. “Depois de revisarmos o cancelamento, decidimos suspender a restrição temporária ao site. A conta do Courage to Resist está totalmente operacional agora”, disse Anuj Navar, do PayPal.

A mudança de algoritmo do dia: O Google anunciou que reformulou o seu algoritmo de buscas, acusado de ter perdido exatidão. Quem explicou a mudança foi o engenheiro-chefe do mecanismo de pesquisa, Amit Singhal:

“Muitas das mudanças que fazemos são tão sutis que poucas pessoas as notam. Mas, nos últimos dias, fizemos uma grande mudança no nosso algoritmo, que impactará 11,8% das nossas buscas. Esse redesenho foi feito para reduzir o rankeamento de sites de baixa qualidades – que os usuários não gostam, que copiam conteúdo de outros sites, etc – e elevar os sites com conteúdo original, reportagens aprofundadas, análises. Mas não podemos fazer essa melhoria sem afetar alguns sites, então alguns terão que descer”.

A notícia inesperada do dia: Lembra do Formspring? Aquele site de perguntas anônimas e respostas identificadas que morreu logo quando decidiu aproveitar o hype e integrar-se melhor com Twitter e Facebook. Ou ao menos era isso que pensávamos. Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, o serviço foi tomado por gente mais nova, no geral adolescentes, que gostaram do sistema de perguntas-e-respostas e o usam basicamente para bater papo e fazer perguntas escabrosas sem mostrar a cara.

De acordo com uma pesquisa divulgada pela ComScore nesta sexta-feira, o site teve 1,1 bilhão de pageviews e 19 milhões de visitantes únicos em janeiro, aumentando 65% o seu tráfefo desde setembro. No mês passado, a startup conseguiu abocanhar US$ 11,5 milhões de investidores.

A abertura de API do dia: Por falar em startups que vêm chamando a atenção de investidores, o app de fotos Instagram, que conseguiu US$ 7 milhões da financiadora Benchmark Capital e hoje conta com parceiros como Jack Dorsey (criador do Twitter) e Adam D’Angelo (ex-chefe de tecnologia do Facebook), decidiu liberar sua novo API para que desenvolvedores criem em cima dela e a transformem em novos serviços. O novo código do aplicativo, já usado por 2 milhões de pessoas no iPhone, permitirá que os programadores recebam notificações em tempo real de todo o conteúdo do Instagram.

Comparação do dia: Deu no 9gag – esse menino é ou não é um jovem troll?

Frase do dia: “Investir em música é um pouco parecido com o Vietnã”, disse o investidor Tony Conrad, da True Ventures, em entrevista ao site TechCrunch. Veja a entrevista neste link (em inglês).

Imagem do dia: Mais uma surpresinha no Google Maps – um avião foi flagrado levantado voo em Londres. Confira no link:

Supervalorização do Facebook do dia: US$ 70 bilhões! Quem anuncia é o blog Techcrunch.

Infográfico do dia: O blog do Foursquare fez um infográfico mostrando como seus usuários se comportaram em 2010 em relação a filmes do ano passado. Harry Potter, Homem de Ferro 2, A Origem e Eclipse, da saga Crepúsculo, foram os filmes que mais tiveram checkins na rede social de localização. Veja mais dados abaixo (em inglês):