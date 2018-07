Na China, autoridades da cidade de Kunming fecharam duas de cinco lojas que fingiam ser oficiais da Apple. As tais “Apple Stores” vendiam produtos verdadeiros, nada ilegal. O problema é que os estabelecimentos não possuiam alvará de funcionamento.

Corte do dia. A Research in Motion, fabricante dos aparelhos BlackBerry, avisou que deve cortar 11% da sua força de trabalho, o que significa que cerca de 2 mil funcionários perderão seus empregos. As razões para o corte deverão ser expostas apenas no dia 15 de setembro, quando a RIM divulgará o seu balanço do segundo trimestre.

Comprovação do dia. O Cnet obteve informações da Comissão Nacional de Proteção de Dados francesa sobre a comprovação – a partir de uma investigação tocada pelo órgão – da coleta indevida de dados do Google através do seu Street View. O carro cheio de câmeras que, em tese, apenas captaria a localização de hotspots Wi-Fi também rouba dados pessoais não-encriptados que estejam sendo veiculados por essas redes. O Link já falou sobre isso, lembra-se?

App do dia. O Techcrunch conseguiu umas imagens de como deve ficar o aplicativo do Facebook para o iPad. Veja a galeria toda aqui:

Cobrança do dia. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, cobrou a Fifa sobre uma definição locais de treinamento e hospedagem para a Copa do Mundo de 2014. Enquanto isso não estiver mapeado, o governo não tem como planejar as obras de redes de dados que deve fornecer toda a comunicação (leia-se internet) para o evento. “Eu e outros representantes do governo vamos reiterar que precisamos ter uma maior definição da Fifa sobre esses pontos chaves”. “São 145 locais pré-selecionados, mas a lista ainda precisa ser fechada, o que estamos acompanhando”, disse.

Recorde do dia. Ações da Apple chegaram no seu auge, ultrapassando a marca de US$ 400. A notícia não surpreende, já que a empresa melhorou ainda mais a sua impressão diante do mercado após apresentar seu balanço trimestral na semana passada.

Demissão do dia. Randy Vickers deixou seu cargo como chefe da agência cibernética dos EUA surpreendendo a muitos. A demissão não esperada, no entanto, ocorreu logo após uma série de ataques aos sistemas do governo (como aqueles contra o Pentágono). Vickers é o segundo do departamento de segurança a se demitir; Philip Reitinger havia feito o mesmo em maio deste ano.