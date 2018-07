A crise no Japão continua preocupando. A agência de segurança nuclear japonesa afirmou que o nível de radiação no mar perto de Fukushima já é 1.250 vezes maior do que o normal. Enquanto isso, no Brasil, a candidata à presidência em 2010 e militante ambientalista Marina Silva defende um plebiscito para que os brasileiros possam dar sua opinião sobre o uso de energia nuclear no país. “Esta sensação de segurança e controle com essas usinas é uma ilusão”, diz Silva.

Frenesi iPadiano do dia: Caixas e caixas de iPad 2 chegaram a 25 países, nesta etapa de vendas além-Estados Unidos, onde o tablet já é vendido desde 11 de março. Austrália, Alemanha, França, Dinamarca, Grécia, Itália, México e outros países já esperavam com filas enormes pela novidade da Apple. Em uma loja em Paris, por exemplo, uma revendedora comercializou 3000 iPads entre as 17h e 22h da sexta-feira, o que equivale a 10 iPads 2 sendo vendidos por minuto. E assim como aconteceu nos EUA, os estoques das lojas zeraram e inúmeras pessoas no mundo terão que esperar para levar o seu iPad 2 para casa. A Apple, por meio de nota oficial na terça passada, assinada por Steve Jobs, disse que a empresa estava trabalhando para garantir o tablet para todos.

Frenesi Firefoxiano do dia: A Mozilla Foundation lançou a quarta e definitiva (entenda-se ‘versão não-beta’) do seu navegador Firefox. O software mal ficou disponível para download e usuários surpreenderam a equipe de desenvolvedores do browser. Em função da “surpresa”, eles resolveram fazer um infográfico das “primeiras 48 horas” de vida do Firefox 4. Dentre os grandes números, está a taxa de download: 91,7 por segundo, um massacre quando comparada 27 downloads por segundo do IE9, lançado na semana anterior. Atualmente o Firefox (nas suas diferentes versões) é utilizado por mais de 400 milhões de pessoas e, desde 2004, já foi baixado mais de 1,35 bilhões de vezes. Veja aqui um outro infográfico bacana sobre o Firefox.

Correções do dia: O TechCrunch listou cinco correções que o Facebook deveria fazer imediamentamente em seu site. 1) Grupos: “O que o Facebook estava pensando quando permitiu que qualquer um pudesse te adicionar a um grupo e enviar mensagens como configuração padrão?”. 2) Visualizador de fotos: “Como esse design substituiu o anterior? A experiência do usuário está completamente errada neste atual”. 3) Places: Entre Foursquare e Gowalla, o Places é a última opção para o TC. “Por quê? Não dá para o conectar ao Twitter!”. 4) Mensagens: “Parece que o Facebook está querendo que tudo se comporte como chat, quando chat não é algo que todos se sentem confortáveis em fazer a todo momento”. 5) Páginas ou abas: “Se uma empresa me perguntar se vale a pena criar algo com a API do Facebook, eu diria que é uma situação de risco já que o Facebook muda tão facilmente as coisas somente para próprio benefício”.

Novidades do Nook: E em um comercial do Nook Color, o e-reader da livraria Barnes&Noble, a empresa deixou escapar novidades que não estavam previstas no releases enviados à imprensa anteriormente. Pelas imagens, vê-se que no update, o leitor eletrônico passará a ter email, suporte a Flash e uma loja de aplicativos. Confira o vídeo caseiro do comercial (vi aqui):

Infográfico do dia: Você sabia que a região que mais compra coisas pela internet é a Oceania + sudeste asiático? Sabia também que livros e roupas são os itens mais adquiridos na rede? Baseado em uma pesquisa da Nielsen com mais de 27 mil usuários, o My Coupon Codes fez esse infográfico com dados interessantes sobre a prática de e-commerce. Confira: