A Apple publicou uma nota admitindo falhas no sistema operacional dos celulares iPhone que permitiam o armazenamento exagerado (às vezes, o histórico ficava gravado por mais de um ano) e não encriptado de dados sobre a localização do aparelho. A empresa diz que não “rastreia a localização” dos usuários, mas que apenas mantém uma base de dados para tornar mais eficientes serviços de geolocalização. Para corrigir as falhas (ou “bugs”) descobertos e assumidos, uma nova versão do iOS será lançada “nas próximas semanas”.

Milagre do dia: A Apple finalmente lançou a versão em cor branca do seu iPhone. Isso após pelo menos uma centena de rumores. Veja mais aqui.

Convite do dia: O presidente francês Nicolas Sarkozy convidará líderes de empresas ligadas à internet para uma reunião do G8 para discutir regulação da rede. Sarkozy cobra mais controle sobre os impostos cobrados das empresas do setor, o chamado “tributo digital”. “Entre aquilo e um nível de tributação que prejudicaria a criação de novos empresas de internet… entre nada e o excesso, não podemos achar um acordo?”, questionou Sarkozy.

FAIL do dia: A Sony alertou que hackers roubaram nomes, endereços e possivelmente detalhes de cartões de crédito de 77 milhões de contas de usuários da Playstation Network, em uma das maiores violações de segurança já ocorridas na internet.

Aniversário do dia: Há 30 anos nasci o primeiro mouse. Vi aqui.

Corte do dia: A Nokia vai cortar 7 mil empregos e terceirizar as operações do Symbian, o sistema operacional criado pela fabricante. O objetivo é reduzir pelo menos 1 bilhão de euros. Quem assume o suporte do software é agora é Accenture.

Imigração do dia: A Nikon anunciou que terá uma subsidiária aqui no Brasil. A fabricante japonesa de câmeras deve fazer um investimento da ordem de US$ 10 milhões para fundar a primeira unidade da América do Sul.

IPO do dia: E o CEO do Yelp, Jeremy Stoppelman, afirmou: “um IPO está de volta à mesa para nós”. Há tempos atrás, em janeiro de 2010, mais precisamente, o jovem empreendedor havia deixado claro que uma possível abertura de capital da sua startup estava fora de cogitação, mas, os tempos mudaram, e agora, nessa nova onda de IPOs o CEO se deixou seduzir. Agora eles esperam apenas a contratação de um diretor financeiro competente o bastante para conduzir as operações sem riscos.

Infográfico do dia: As redes sociais podem afetar nas notas dos estudantes? Vi aqui.



