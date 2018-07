Domingo, noite de Oscar. O campeão da noite foi O discurso do Rei, que ganhou os prêmios de melhor filme, de direção (para Tom Hooper), roteiro original e melhor ator (para Colin Firth). Natalie Portman confirmou seu favoritismo e levou a estatueta de melhor atriz por Cisne Negro. A Rede Social, de David Fincher, que conta a história da criação do Facebook pelo então universitário Mark Zuckerberg, ganhou como melhor montagem, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora. Melhor animação, claro, foi para Toy Story 3.

Como de costume, o Oscar gera mais burburinho antes do que depois da cerimônia. O Mashable publicou um novo infográfico (abaixo) tentando adivinhar maiores vencedores da noite – só errou na categoria melhor ator. O site também publicou listou sites de streaming e aplicativos por onde era possível acompanhar a premiação.

Neste domingo, o Brasil perdeu um de seus mais reconhecidos autores contemporâneos, Moacyr Scliar. O escritor morreu durante a madrugada em Porto Alegre, aos 73 anos.

A atualização do Facebook do dia: O botão ‘curtir’ ganhou uma nova função. Agora, ele substitui totalmente as atividades do botão Share, que permitia que um link fosse não só gostado, mas também publicado como atualização de status na rede social.

A reportagem do fia: O TechCrunch publicou uma matéria intitulada “Os humanos são roteadores“, que pensa sobre a possibilidade de se criar, a partir de novas tecnologias que permitem que cada usuários seja uns transmissor de rede, uma “internet sem fio secundária em países como Líbia, Síria, Irã, Coreia do Norte e outros regimes opressivos para permitir que os cidadãos se comuniquem livremente”.

O lançamento do Skype do dia: “Skype na sala de aula” é um projeto que quer conectar professores que já usam o serviço para melhorar sua forma de ensino. A ideia é que eles troquem experiências, promovam conexões interculturais entre seus alunos e incentivem o aprendizado de outras línguas.

Bastidores do Google do dia: Um paulistano que trabalhou seis meses do ano passado guiando um dos carros responsáveis por capturar imagens da capital paulista para o serviço de mapas Street View do Google conta como foi a experiência e o que viu de curioso.

Os códigos de barras do dia: Pegue os frames de um filme, aperte tudo em uma única barra e pronto. Daqui.

