Promoção do dia: A Amazon deve começar a entregar seus Kindles com patrocínio e, por isso, mais barato antes do tempo previsto. Neste modelo, com publicitários, o preço dele sai US$ 25 menor. Animou?

Entrevista do dia: Marcia Regina Barbosa, diretora de direitos intelectuais do Ministério da Cultura (MinC), sobre a nova LDA: “Nós estamos dando simplesmente mais 30 dias de oportunidade para a sociedade e principalmente para aqueles grupos que a gente sabe que durante eses quatro anos estiveram muito organizados se manifestarem de maneira pontual e contributiva de fato.”

Furo do dia: O presidente da Telebrás, Rogério Santanna, admitiu que dificilmente a estatal cumprirá as metas estabelecidas para o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). E mais: o PNBL poderá precisar de R$ 7 bilhões para andar.

Nostalgia do dia: Você é do tipo gamer nostálgico? Dá uma olhada nessa galeria que o Buzzfeed separou só com imagens de games nos anos 1980.

Anti-pânico do dia: A Sony minimizou o vazamento de dados da Playstation Network (PSN) dizendo aos consumidores que os dados de cartões de crédito estavam encriptados, o que reduziria as chances de os criminosos usarem as informações, caso elas tenham mesmo sido roubadas. Pelo vazamento, a Sony corre o risco de ser processada por cada jogador afetado.

Supervalorização do dia: Um grupo de acionistas do Facebook decidiu vender suas ações no valor de US$ 1 bilhão, jogando o valor de mercado da rede social para mais de US$ 70 bilhões. As operações foram as maiores da história da empresa.

Perseguição do dia: O Orkut não morreu. É usado por nada menos do que 70% dos internautas no Brasil. Mas não cresce mais de forma significativa. Está estagnado há um ano, revela um estudo divulgado hoje pela ComScore. O Facebook, por outro lado, dá sinais de fôlego. Em um ano, cresceu 159%. Hoje é usado por 40% dos internautas brasucas. Há 4 meses, quando acentuou sua curva de crescimento por aqui, eram só 27%.

Absurdo do dia: Três funcionários da fabricante de peças Foxconn Electronics estão presos desde 26 de dezembro por suposto vazamento de imagens do novo tablet da Apple, iPad 2, lançado oficialmente três meses depois. Os funcionários foram presos na época por autoridades chinesas, mas só sofreram acusação formal no dia 23 de março deste ano. As informações são do portal chinês sznews.com e foram republicadas pelo tradicional jornal chinês Digitimes.

Arrependimento do dia: Eu me pergunto se esse encanador britânico, que gastou mil libras e seis horas sofrendo em um dentista tatuando o Príncipe William e sua futura esposa Kate no dente vai se arrepender disso um dia. O que você acha?

Histórias bizarras do dia: Já ouviu a história da esposa que foi morta pelo marido após ter trocado seu status no Facebook para “solteira”? Tem essa e outras 12 histórias surreais de mortes por rede social aqui.

Infográfico do dia: