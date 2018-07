O Google desapontou alguns milhares de pessoas nesta manhã. Cerca de 150 mil usuários do serviço de e-mail Gmail tiveram suas contas desativadas e todos os e-mails, anexos e histórico de mensagens instantâneas via Gtalk, apagados. Os afetados não passam de 0,08% de toda a “caderneta” do Google. No início do ano, a mesma coisa aconteceu quando pouco menos de 500 usuários do Hotmail, serviço de e-mail da Microsoft, reclamaram alegando que todos os e-mails e mensagens recebidas haviam sido apagadas.

A segunda “pisada na bola” do Google do dia: Ainda sobre “afetados pelo Google”, na semana passada, engenheiros do site informaram que o buscador havia alterado alguns algoritmos visando derrubar no ranking de resultados de buscas sites que inflavam-se com vídeos de baixa qualidade almejando estar no topo das buscas. O problema é que com a mudança, sites conhecidos e de alta qualidade foram afetados por tabela. Entre elas estão:

– O boletim dos médicos britânicos;

– O Cult of Mac, blog que cobre tudo sobre a Apple;

– Os sites tech Digital Trends e Technorati;

– E o popular Slideshare, utilizado para compartilhar apresentações em formato slideshow.

Início de evento do dia: Começa nesta segunda-feira o Games Developers Conference (GDC), em São Francisco, Califórnia. O evento é tradicionalmente conhecido por apontar tendências na área do desenvolvimento de games e plataformas. Entre os centenas de palestrantes, estarão ali gente como Mark Skaggs, da Zynga (FarmVille); Peter Vesterbacka, da Rovio (Angry Birds); Satoru Iwata, CEO da Nintendo; John McCutchan, da Sony e Cliff Bleszinski, criador do Gears of Wars.

Isenção de taxas do dia: A partir de amanhã, clientes de bancos poderão contas unicamente eletrônicas. A medida, segundo explicação do Banco Central de hoje, permite que os usuários fiquem isentos de cobrança de tarifas por movimentações. O acesso eletrônico inclui internet, caixas eletrônicos e celular.

Novidade chinesa do dia: O que era apenas um burburinho entre investidores, tornou-se real hoje. O gigantesco site de compras coletivas dos Estados Unidos Groupon pisa na China e passa a ter um dos maiores mercados consumidores do mundo à sua disposição. Através do site GaoPeng.com, o Groupon passará a disputar outras dezenas de sites de compra coletiva já em operação no país asiático. Segundo números do governo, há na China 19 milhões de consumidores de compras coletivas.

Entrevista do dia: O argentino Marcos Galperin criou o Mercado Livre quando tinha ainda 28 anos. Sobreviveu à bolha tecnológica e hoje lucra alguns belos milhões e vive com perspectivas de mais crescimento. O site de leilões e comércio digital passa atualmente por uma transformação importante, conta Galperin. “Estamos convertendo o MercadoLivre numa tecnologia aberta”, diz. “Qualquer um poderá fazer uma aplicação para o iPhone, o BlackBerry ou o Android.”

Autotune do dia: No dia pós Oscar, soltaram na internet um auto-tune feito a partir de filmes de 2010, como Harry Potter e as Relíquias da Morte, A Rede Social, Toy Story 3 e Crepúsculo: Eclipse. Olha o resultado:



Exploração chinesa do dia: Trabalhadores chineses da empresa Wintek, que produz telas sensíveis a toque para a estadunidense Apple, tornaram público neste mês o caso sobre envenenamento causado por lá, devido ao uso de hidreto de hexila, visando acelerar a produção. Em seguida, a empresa ofereceu uma indenização considerada insatisfatória pelas vítimas. Hoje, o jornal chinês China Daily publicou que os funcionários infectados não estão tendo seus contratos renovados pela fábrica após o ocorrido. Advogados ouvidos pela publicação afirmaram que a atitude não é ilegal, mas pode gerar problemas futuros à corporação.

Retrospectiva do mês do dia: O Link colocou em apenas uma imagem o que de mais importante circulou na nossa Retrospectiva em Tempo Real neste mês de fevereiro. Até o final do ano teremos um grande painel com o de mais importante aconteceu no ano. Clique na imagem para ampliar.