Dia do casamento real. Príncipe William e Kate Middleton casam-se na Abadia Westminster e tornam-se duque e duquesa de Cambridge. O evento foi o mais transmitido via streaming da história. Infográficos, doodle, bonequinhos temáticos, trending topics, o mundo praticamente só falava sobre a cerimônia. O matrimônio repercutiu mais no Twitter do que o terremoto no Japão.



O primeiro beijo real (FOTO: John Stillwell/AP)

Venda de informações hackeadas do dia: Segundo o jornal New York Times, os hackers que atacaram a rede PSN da Sony estão discutindo o que fazer com as informações roubadas em fóruns na internet. Consta que os criminosos estão vendendo uma lista com os números de cerca de 2,2 milhões de usuários na rede por US$ 100 mil.

Processos do dia: Sony e Google estão enfrentando processos judiciais por conta da falha na rede PSN e pelo armazenamento dos dados de localização de usuários do Android, respectivamente.

Notícias do Twitter do dia: No mesmo dia que anunciou ter ultrapassado as 200 milhões de contas, o Twitter começou a testar uma nova forma de publicidade, com anúncios na coluna da direita, e passou a exigir que os aplicativos deixem claro quais informações dos usuários serão acessadas. Também nesta sexta, a ComScore soltou um ranking dos países em que o Linkedin e o Twitter são mais populares, levando a porcentagem de internautas do país que usam o serviço. Na lista, o Brasil é o terceiro país em que o Twitter é mais popular.

A diferença pouco notória do dia: O Engadget percebeu que o iPhone branco não é diferente de seu irmão preto apenas na cor – ele também é mais fino.

Surpresa do dia: Pela primeira vez em 20 anos, a Microsoft fechou o trimestre com um lucro superior ao da Apple.



Pedido de desculpas do dia: A Amazon se desculpou junto aos consumidores pela interrupção em seu serviço de hospedagem que fez alguns sites travarem e afirmou que eles serão recompensados pela inconveniência.